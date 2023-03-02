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影／台中海線吹凹愛車車門 童醫祭出這招「防風措施」超暖心

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
童綜合醫院祭出「防強風措施」，特地在梧棲院區地下4樓設置了「臨時接送區」，30分鐘內進出免費，服務行動不便或老人家可以在室內上下車，避免天寒或強風吹襲造成的困擾。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院祭出「防強風措施」，特地在梧棲院區地下4樓設置了「臨時接送區」，30分鐘內進出免費，服務行動不便或老人家可以在室內上下車，避免天寒或強風吹襲造成的困擾。圖／童綜合醫院提供

台中海線風勢強勁，曾有特斯拉車主在梧棲遭遇強風，導致車門凹陷。童綜合醫院為照顧病人與家屬就醫安全與便利，祭出「防強風措施，特地在梧棲院區地下4樓設置了「臨時接送區」，30分鐘內進出免費，服務行動不便或老人家可以在室內上下車，避免天寒或強風吹襲造成的困擾。

清水警分局分局長周俊銘曾在廣播節目中提醒鄉親，海線風強、天氣多變化。童綜合醫院是海線最大的醫院，地下4樓暖心設置了30分鐘免費的「臨時接送區」，有載送病患或就醫的鄉親們可以多加利用，是一個方便民眾就醫的措施。

童綜合醫院副院長吳肇鑫表示，梧棲因為冬季時東北季風對流旺盛，所以會出現強風，醫院為了體貼與方便民眾就醫，設置30鐘內免費進出的「臨時接送區」，並且也在接送區放置了多台輪椅，讓有需求的民眾能夠舒適的就醫，尤其對於行動不便的患者或高齡長者更希望能提供協助。

另外，2014年已與台中市公共運輸處合作，在醫院一樓大廳設置了「公車動態資訊看板」，民眾可在室內一目瞭然公車動向，不用在戶外公車站等車過久，避免風吹雨打。

醫院3號側門設置交通車定點接駁民眾就醫，交通車司機可以協助臨時就醫的民眾掛號；同時提供「叫車服務」，在大門口或急診室都可以透過警衛呼叫計程車到院載人。

吳肇鑫指出，童醫院秉持以病人為中心的理念，站在就醫民眾的角度來提供各項便民措施來服務，軟硬體都不斷變革更新，希望能提供民眾舒適、快速且安全的就醫環境。

童綜合醫院祭出「防強風措施」，特地在梧棲院區地下4樓設置了「臨時接送區」，30分鐘內進出免費，服務行動不便或老人家可以在室內上下車，避免天寒或強風吹襲造成的困擾。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院祭出「防強風措施」，特地在梧棲院區地下4樓設置了「臨時接送區」，30分鐘內進出免費，服務行動不便或老人家可以在室內上下車，避免天寒或強風吹襲造成的困擾。圖／童綜合醫院提供

梧棲 公車 東北季風 患者

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