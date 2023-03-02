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彰化卦山村白色旋轉木馬要撤嗎？當地意見分歧

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
卦山村在今年「月影燈季」活動中新設的旋轉木馬即將撤離，卻引發部份業者為旋轉木馬請命，希望留下這項設施。記者林宛諭／攝影
卦山村在今年「月影燈季」活動中新設的旋轉木馬即將撤離，卻引發部份業者為旋轉木馬請命，希望留下這項設施。記者林宛諭／攝影

彰化縣卦山村美學聚落今年配合春節「月影燈季」活動，設置白色旋轉木馬，成為打卡拍照熱點，活動結束後即將撤離，但有村裡的餐飲店家請命，希望留下旋轉木馬，也能留住人潮，但也有文創職人認為，若常態性設旋轉木馬，可能讓美學聚落的氛圍全變調。

春節期間長達46天的彰化八卦山的月影燈季，創下132萬人次觀光人潮，也為一旁的卦山村美學聚落帶來商機，尤其今年在卦山村廣場請業者新設的白色旋轉木馬人氣很旺，許多家長帶著孩子來玩旋轉木馬時，也會到一旁店家消費，帶動商機。

卦山村美學聚落的二樓是由在地18位青年職人進駐，有各式文創工藝品，也提供DIY課程，並有茶道教學、古琴表演、植栽設計、漆器展示等，一樓則規劃餐飲美食店。

「月影燈季」活動在228結束後，今年新設的旋轉木馬也將撤離，但有餐飲店業者希望能把旋轉木馬留下來，業者說，此次活動因有旋轉木馬，人潮多很多，有些家長不只一次帶小孩來玩，好不容易帶來的人潮，如果因撤了旋轉木馬，人潮又消褪，豈不可惜。

不過在二樓的工藝職人、彰化縣創藝美育協會理事長許晉榮說，設卦山村的初衷是打造美學新園地，好不容易吸引這麼多文創青年職人願意進駐，提供各種藝文及手作小旅行，形成特色，甚至吸引日本觀光客前來參觀，也不宜過度商業化，讓藝文村變調。

許晉榮說，從去年耶誕節到春節卦山村的確人潮增加，在節慶活動期間設旋轉木馬也不錯，但如果成為常態性設置，可能又會讓卦山村的定調產生變化，甚至漸漸過度商業化，而且設旋轉木馬後比較吵雜，如果僅在活動期間的2個多月設置大家還能接受，若要成為常態，會不會帶動整個卦山村漸漸和一般觀光市集無異，而失去特色。

彰化縣府城觀處表示，旋轉木馬是因辦理月影燈季活動而設置，活動結束後，原訂廠商會依契約撤除，恢復原狀，但既然業者有反映，近期會召開檢討會，全面考量安全、遊客及維護等多面向，再研議是否再留存。

城觀處表示，卦山村目前經營的商家都很努力地透過各種行銷管道，吸引民眾上山體驗，已經逐漸建立穩定的消費客群，未來縣府跟業者會持續努力辦理各項藝文活動，活絡卦山村場域空間，讓假日、平日都有消費人潮，例如3月中旬也將會由商家自辦搖滾音樂季登場。

卦山村在今年「月影燈季」活動中新設的旋轉木馬即將撤離，卻引發部份業者為旋轉木馬請命，希望留下這項設施。記者林宛諭／攝影
卦山村在今年「月影燈季」活動中新設的旋轉木馬即將撤離，卻引發部份業者為旋轉木馬請命，希望留下這項設施。記者林宛諭／攝影

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