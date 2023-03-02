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影／民間劇場重塑 彰化廟口將上演6場大戲

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
國立傳統藝術中心與彰化縣政府等3縣市合辦的民間劇場重塑計畫「戲臺尋野．城市巡演」，彰化將安排許亞芬歌子戲劇坊、鶯藝歌劇團等6場演出。記者林宛諭／攝影
國立傳統藝術中心與彰化縣政府等3縣市合辦的民間劇場重塑計畫「戲臺尋野．城市巡演」，彰化將安排許亞芬歌子戲劇坊、鶯藝歌劇團等6場演出。記者林宛諭／攝影

國立傳統藝術中心與彰化縣政府等3縣市合辦的民間劇場重塑計畫「戲臺尋野．城市巡演」，3月10日至12日一連三天在大村鄉大庄慈雲寺演出，屆時將有景勝戲劇團、許亞芬歌子戲劇坊、及光興閣掌中劇團演出，希望讓台灣傳統戲曲的丰采在各地開枝散葉。

傳藝中心推動「傳統藝術開枝散葉－民間劇場重塑計畫」，今年首度與彰化縣文化局、台南市文化局、新北市文化局共同主辦，從3月到10月輪番在三縣市上陣，彰化縣副縣長林田富、國立傳統藝術中心副主任周雅菁與表演劇團今天在彰化縣府宣傳暖身，預告三縣市將由18個團隊帶來高品質演出，是一團只演一場的限定表演，演出劇種包含歌仔戲、客家戲及掌中戲。

林田富說，彰化建縣300年，傳藝中心希望透過劇場重塑的計畫，讓鄉親能夠在廟埕廣場欣賞戲劇演出，也讓大家重新回味過去野台戲的溫暖，彰化共安排有6場演出。縣府為了鼓勵鄉親參與，在每一場演出現場都會分送可愛動物造型筆等小禮物，還有看戲集戳章，集滿2枚戳章，可再兌換精美小禮。

傳藝術中心副主任周雅菁說，彰化縣是傳統藝術的重鎮，此次彰化縣政府與傳藝合作出錢出力，推廣傳統藝術表演，安排的表演團隊都是非常優秀的團隊，包括全國知名的許亞芬歌子戲、薪傳歌仔戲劇團等平常多是內台戲精緻演出，此次難得在廟口演出，希望大家千萬別錯過。

3月10日晚上7點於大村鄉大庄慈雲寺先由景勝戲劇團演出「海宮情緣」，3月11日許亞芬歌子戲劇坊演出「乞丐養狀元」，3月12日由彰化縣傑出演藝團隊光興閣掌中劇團演出「魔童の心～生與滅之章」；10月20日至10月22日在伸港鄉福安宮輪番由金鷹閣電視木偶劇團上演大漠蒙古宮廷大戲「蒼狼血印」、鶯藝歌劇團演出「五府千歲與萬善爺」、傳歌仔戲劇團演出「三人五目」。

國立傳統藝術中心與彰化縣政府等3縣市合辦的民間劇場重塑計畫「戲臺尋野．城市巡演」，彰化將有6場戲曲劇團演出。記者林宛諭／攝影
國立傳統藝術中心與彰化縣政府等3縣市合辦的民間劇場重塑計畫「戲臺尋野．城市巡演」，彰化將有6場戲曲劇團演出。記者林宛諭／攝影
國立傳統藝術中心與彰化縣政府等3縣市合辦的民間劇場重塑計畫「戲臺尋野．城市巡演」，彰化將安排鶯藝歌劇團等6場戲曲劇團演出。記者林宛諭／攝影
國立傳統藝術中心與彰化縣政府等3縣市合辦的民間劇場重塑計畫「戲臺尋野．城市巡演」，彰化將安排鶯藝歌劇團等6場戲曲劇團演出。記者林宛諭／攝影
國立傳統藝術中心與彰化縣政府等3縣市合辦的民間劇場重塑計畫「戲臺尋野．城市巡演」，彰化將安排光興閣等劇團演出。記者林宛諭／攝影
國立傳統藝術中心與彰化縣政府等3縣市合辦的民間劇場重塑計畫「戲臺尋野．城市巡演」，彰化將安排光興閣等劇團演出。記者林宛諭／攝影

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