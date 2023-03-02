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台中長者爭搶公車站牌遮蔭「豪華座」 市府：會勘設候車亭

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員張芬郁昨會勘大里區「中興路仁化路」公車站牌時，發現很多長者候車爭搶站牌下方遮蔭「豪華座」。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁昨會勘大里區「中興路仁化路」公車站牌時，發現很多長者候車爭搶站牌下方遮蔭「豪華座」。圖／張芬郁提供

台中市議員張芬郁說，大里區中興路合作金庫銀行前方的「中興路仁化路」公車站牌常有長者候車無法久站，爭搶站牌遮蔭「豪華座」，她爭取建置候車亭。台中市交通局說明，昨會勘設置候車亭可行性，未來待地主同意設置，交通局將納入後續施作候車亭點位。

張芬郁說明，大里區「中興路仁化路」公車站牌多達17線公車匯集，是大里進入市區的要道，每天都有很多長者候車，長者陳情反映，盼等公車可以「坐著有蔭」。她昨天會同交通局現勘發現，公車站牌旁擺放多張老舊椅子，都是附近住戶不忍長者久站擺放的，但因無處遮蔭，長者只能搶坐公車站牌下方小小的蔭涼處「豪華座」，真是苦了這些長輩。

張芬郁認為，近年交通局積極將公車候車亭打造成公共藝術，也大力推動無障礙候車服務燈、整修美化台灣大道公車專用道的站體，卻忽略屯區不少密集使用的公車候車站連最基本的遮陽避雨都沒有，更不用說「坐著等公車」。

張芬郁表示，興建公車候車亭受設置地點的土地面積影響，可因地制宜做不同的設置，經了解該處部份土地屬於社區大樓的公共空間，她要求交通局和大里區公所協助解決，讓候車的長輩能「坐著有蔭」。

交通局表示，昨天會勘「中興仁化路口」公車站牌前是否可設置候車亭，經與會單位檢視現場情形，土地為後方社區大樓私有土地，後續待社區大樓管理委員會與銀行內部會議討論，如同意權管土地設置候車亭，再請社區大樓管理委員會提供土地使用同意書，以利交通局納入後續施作候車亭點位。

台中市議員張芬郁昨會勘大里區「中興路仁化路」公車站牌時，發現很多長者候車爭搶站牌下方遮蔭「豪華座」。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁昨會勘大里區「中興路仁化路」公車站牌時，發現很多長者候車爭搶站牌下方遮蔭「豪華座」。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁昨會勘大里區「中興路仁化路」公車站牌時，發現很多長者候車爭搶站牌下方遮蔭「豪華座」。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁昨會勘大里區「中興路仁化路」公車站牌時，發現很多長者候車爭搶站牌下方遮蔭「豪華座」。圖／張芬郁提供

公車 台中市 議員

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