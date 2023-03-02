葡萄藤暫置場不夠用廢棄枝條堆如山 今有新家安置

彰化縣是葡萄故鄉，年產值高達30億元，卻創造6千噸葡萄廢棄枝條，去化成了大問題，縣議員陳玉姬今天邀集第四河川局、環保局會勘濁水溪畔裸露地，敲定面積3公頃地面將覆蓋切碎葡萄廢棄枝條，防制揚塵又把農業廢棄物化為保護環境的資源。

縣政府去年在大村鄉源聖段1.3分農地設置葡萄廢棄枝條暫置場，補助碎木機切碎來自葡萄產區的葡萄廢棄枝條，結果不夠用，溪湖鎮葡萄產業文化館後面堆置長50公尺、高2公尺、寬3公尺的葡萄廢棄枝條垃圾堆，地方居民擔心發生火災，向溪湖鎮公所陳情，農委會為此到葡萄產業文化館開會研商緊急處理辦法。

縣議員陳玉姬找第四河川局提供濁水溪畔裸露地堆放葡萄廢棄枝條，找到濁水溪高鐵橋下游河段裸露地作為堆置場。四河局長李友平說，中南部超過500天沒大雨，嚴重枯旱使濁水溪的溪水乾涸幾近斷流，原本被水覆蓋的河床乾枯，裸露地揚塵機率大增，尤其最近幾波鋒面報到東北季風大作，河川裸露地散鋪切碎的葡萄藤可發揮抑制揚塵的功效。

陳玉姬指出，彰化縣溪湖鎮、埔心鄉、埔鹽鄉、二林鎮種植葡萄，總面積1320公頃，每年農民和鄉鎮公所都為了葡萄廢棄枝條去化問題而大傷腦筋，以前縣政府和四河局有良好的處理葡萄廢棄枝條合作經驗，今天她找相關單位會勘，經過居間協調，縣政府、鄉鎮公所將幫農民把葡萄廢棄枝條運到四河局指定的河川裸露散鋪抑制揚塵，解決農民去化葡萄藤的燃眉之急。

環保局長江培根也說，葡萄廢棄枝條堆置在農村妨礙環境也容易發生火災，能把廢棄物轉變為資材，一舉兩得，環保局樂見其成。