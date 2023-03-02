彰化萬年派出所新建工程5次流標 縣政府放大絕今動工

彰化縣萬年派出所歷經5次流標，今年二月總算決標，縣政府和縣警察局今天舉行動土典禮，預計明年八月完工，規畫配置22名員警服務2萬3067名市民，以後民眾不必到車程8分鐘以外的林厝派出所洽公。

員林市東西南北4個區唯有南區沒派出所，萬年派出所動土典禮備受重視，員林區8名縣議員張錦昆、劉惠娟、曹嘉豪、張雪如、詹木根、凃俊任、黃正盛、張欣倩難得同時到齊，員林市長游振雄、員林市民代表會主席張國良、縣議會機要秘書劉坤鱧、彰化縣警察局長張國雄、員林分局長葉文啟都出席。

縣長王惠美說，原物料上漲，萬年派出所2021年10月6日第一次發包之後一連流標5次，縣政府追加1100萬元，以4983萬7000元發包出去，預計明年8月完工，配置22名員警，以後民眾需要派出所服務就近到彰南運動中心對面的萬年派出所，不必去八卦山邊的山腳路林厝派出所。

縣議員劉惠娟代表到場的縣議員致詞時表示，員林市南區的警政業務向來由林厝派出所、東山派出所、員林派出所和莒光派出所共同管理，地方希望能有「自己的」派出所，市長游振雄上任後多次會勘184公頃重劃區，選定彰南運動中心對面土地增設員林分局萬年派出所，以後能強化地方治安業務。