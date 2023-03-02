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彰化萬年派出所新建工程5次流標 縣政府放大絕今動工

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣萬年派出所新建工程今天動土。記者簡慧珍／攝影
彰化縣萬年派出所新建工程今天動土。記者簡慧珍／攝影

彰化縣萬年派出所歷經5次流標，今年二月總算決標，縣政府和縣警察局今天舉行動土典禮，預計明年八月完工，規畫配置22名員警服務2萬3067名市民，以後民眾不必到車程8分鐘以外的林厝派出所洽公。

員林市東西南北4個區唯有南區沒派出所，萬年派出所動土典禮備受重視，員林區8名縣議員張錦昆、劉惠娟、曹嘉豪、張雪如、詹木根、凃俊任、黃正盛、張欣倩難得同時到齊，員林市長游振雄、員林市民代表會主席張國良、縣議會機要秘書劉坤鱧、彰化縣警察局長張國雄、員林分局長葉文啟都出席。

縣長王惠美說，原物料上漲，萬年派出所2021年10月6日第一次發包之後一連流標5次，縣政府追加1100萬元，以4983萬7000元發包出去，預計明年8月完工，配置22名員警，以後民眾需要派出所服務就近到彰南運動中心對面的萬年派出所，不必去八卦山邊的山腳路林厝派出所。

縣議員劉惠娟代表到場的縣議員致詞時表示，員林市南區的警政業務向來由林厝派出所、東山派出所、員林派出所和莒光派出所共同管理，地方希望能有「自己的」派出所，市長游振雄上任後多次會勘184公頃重劃區，選定彰南運動中心對面土地增設員林分局萬年派出所，以後能強化地方治安業務。

除了員林分局萬年派出所、北斗分局田尾分駐所與鹿港分局福興分駐所興建中，縣政府正在招標溪湖分局埔鹽分駐所和規畫設計警察局刑事警察大樓，縣政府也編列預算汰換老舊警用車輛，讓警察全心全意做好治安、交通及為民服務工作。

彰化縣員林萬年派出所示意圖。圖／縣政府提供
彰化縣員林萬年派出所示意圖。圖／縣政府提供

員林 警察

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