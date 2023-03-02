快訊

金門飛高雄航班突訊號異常 旅客合掌祈禱、飛機急折返

建商整合25年不理 松江路透天淪孤樓開價1.6億求售

玉山搶下星宇聯名卡 她扮「媒人」說服張國煒轉變心意

台中10座測站達「橘色提醒」 預計5日空品才能好轉

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
今日受東北風挾帶境外污染影響，台中今天中午有10處測站空品已呈現「橘色提醒」等級，指標污染物為細懸浮微粒。圖／擷取自台中市環保局即時空氣品質
今日受東北風挾帶境外污染影響，台中今天中午有10處測站空品已呈現「橘色提醒」等級，指標污染物為細懸浮微粒。圖／擷取自台中市環保局即時空氣品質

今日受東北風挾帶境外汙染影響，台中今天中午有10處測站空品已呈現「橘色提醒」等級，指標汙染物為細懸浮微粒台中市政府已啟動應變措施，並持續監控空氣品質狀況，提醒市民留意空品變化，也提醒敏感族群出外做好防護措施。

為因應此波空品不良情形，環保局已於2月28日提前啟動稽查作業，包括空汙季專案稽查，並針對轄內的焚化廠、瀝青拌合廠及砂石處理場進行查核作業及法規宣導，以減少粒狀汙染物的汙染。

另外，環保局自2月28日起至今日持續啟動應變作業，包括通知大型固定汙染源執行降載減排措施、持續監控汙染源排放情形、加強稽查固定汙染源、移動汙染源（柴油車目測判煙、車輛怠速等）及逸散汙染源（營建工地、堆置場、露燃好發地區、餐飲業等），及通知清潔隊及營建工地加強洗街作業等，並橫向通報各局處單位配合執行防制措施、調整戶外作息，持續為台中市空氣品質把關。

環保局提醒，今日晚間風場將再度改變，西半部擴散條件轉差，汙染物也會再次停滯累積，使得明、後2日空氣品質仍無法好轉，提醒民眾須隨時注意空氣品質變化，進行適當的自我防護，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。

空氣品質 台中市 細懸浮微粒

延伸閱讀

境外汙染影響3測站亮紅燈 環署：明後天空品仍無法好轉

境外空汙來了！ 今空品差 鄭明典示警：從北部開始

濃霧及汙染南移空品紅色警示 南市啟動跨局處空品應變

境外汙染影響空品 台電安排火力電廠降載減排

相關新聞

台中10座測站達「橘色提醒」 預計5日空品才能好轉

今日受東北風挾帶境外汙染影響，台中今天中午有10處測站空品已呈現「橘色提醒」等級，指標汙染物為細懸浮微粒。台中市政府已啟...

台灣應材每周2天可在家上班 協助降低園區交通負載

台灣應材宣布，公司已開始執行「混合式上班」模式，員工每周一及周五可以留在家辦公，工程師也不用進公司，可從家中直接前往客戶...

彰化永靖鄉第一處日照中心揭幕 永靖從此多一「村」

彰化縣永靖鄉第一處日照中心今天開幕，每天可服務60名長輩，因經營日照中心的青山社會福利慈善事業基金會命名為「永福村日照中...

影／蔡其昌爭取桐心鋼橋 串聯永豐古道翻轉外埔

台中市外埔區桐花步道知名，缺乏景點串聯，立法院副院長蔡其昌今會勘，爭取800萬元規劃桐心鋼橋、修繕花現桐心廣場，將串聯永...

球迷也瘋狂 盧秀燕：將舉辦小朋友的「李維拉棒球營」

世界棒球經典賽3月8日至12日在台中洲際棒球場。台中市長盧秀燕表示，「洋基守護神」李維拉（Mariano Rivera）...

盧秀燕透露曾吃前內閣閉門羹 九合一後執政黨應有所體會

陳建仁內閣上任後，台中市長盧秀燕每周都參加行政院會。盧秀燕昨晚受訪說，現任內閣邀六都列席院會，應在九合一選後「有所體會、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦