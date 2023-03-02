台中10座測站達「橘色提醒」 預計5日空品才能好轉

今日受東北風挾帶境外汙染影響，台中今天中午有10處測站空品已呈現「橘色提醒」等級，指標汙染物為細懸浮微粒。台中市政府已啟動應變措施，並持續監控空氣品質狀況，提醒市民留意空品變化，也提醒敏感族群出外做好防護措施。

為因應此波空品不良情形，環保局已於2月28日提前啟動稽查作業，包括空汙季專案稽查，並針對轄內的焚化廠、瀝青拌合廠及砂石處理場進行查核作業及法規宣導，以減少粒狀汙染物的汙染。

另外，環保局自2月28日起至今日持續啟動應變作業，包括通知大型固定汙染源執行降載減排措施、持續監控汙染源排放情形、加強稽查固定汙染源、移動汙染源（柴油車目測判煙、車輛怠速等）及逸散汙染源（營建工地、堆置場、露燃好發地區、餐飲業等），及通知清潔隊及營建工地加強洗街作業等，並橫向通報各局處單位配合執行防制措施、調整戶外作息，持續為台中市空氣品質把關。

環保局提醒，今日晚間風場將再度改變，西半部擴散條件轉差，汙染物也會再次停滯累積，使得明、後2日空氣品質仍無法好轉，提醒民眾須隨時注意空氣品質變化，進行適當的自我防護，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。