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台灣應材每周2天可在家上班 協助降低園區交通負載

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
台灣應材人資長羅淑貞（右）宣布混合式上班啟用，員工每周2天可在家辦公。記者巫鴻瑋／攝影
台灣應材人資長羅淑貞（右）宣布混合式上班啟用，員工每周2天可在家辦公。記者巫鴻瑋／攝影

台灣應材宣布，公司已開始執行「混合式上班」模式，員工每周一及周五可以留在家辦公，工程師也不用進公司，可從家中直接前往客戶端工作，台灣應材人資長羅淑貞表示，此舉是因應疫後工作模式改變，也有助改善園區交通。

羅淑貞指出，以台灣應材混合制上班模式適用的公司員工，主要是公司內部的一般行政人員，而屬於客戶端的工程師，則適用彈性上班，不用再進辦公室，她說「充分相信員工在家也能夠把工作做好」。

台灣應材也宣布，因應混合制模式上線，將提供所有辦公同仁一整套符合人體工學的桌椅及電腦螢幕，且完全免費，希望讓員工在家辦公也能享受在公司一樣的待遇，員工只要提出申請，公司就會提供。

台灣應材表示，今年將持續招募人才，並將陸續在全台9所大學舉辦校園博覽會，希望招募到具有「3跨」能力的年輕學子，即是具有跨文化、跨領域及跨世代能力的人才，希望新進員工具有與不同國籍員工合作能力、具備第二專長、具與不同年齡層共事能力。

羅淑貞表示，為了吸引年輕人入職，除了目前在全台辦公室設有點心吧供員工免費使用，還將裝設氣泡水機，並且與小農及特色廠商合作，直接在公司內不定期舉辦市集，讓員工可以上班時間仍可享受小小的休憩時間。

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