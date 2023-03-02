彰化永靖鄉第一處日照中心揭幕 永靖從此多一「村」

彰化縣永靖鄉第一處日照中心今天開幕，每天可服務60名長輩，因經營日照中心的青山社會福利慈善事業基金會命名為「永福村日照中心」，鄉長魏碩衛打趣說「永靖鄉24村，今天起多一村叫做永福村。」

青山社福基金會購地自建永福村日照中心，面積約300坪，一半興建三層樓日照中心，另一半闢建日照中心公園。青山社福基金會邀請縣長王惠美、鄉長魏碩衛、員林市長游振雄、線西鄉長蘇韋峻等人共同揭幕，永福村日照中心所在地的永南村及鄰近村的村長與會，場面熱鬧。

王惠美說，永福村日照中心是永靖鄉第一個日照中心，彰化縣65歲以上人口數占總人口18%，高齡人口將越來越多，縣政府將盡力配合財源鼓勵地方提供場地設置日照中心。

青山社福基金會董事長黃營表示，永福村日照中心在永福鄉的市中心，基金會願意把一半土地撥作公園，興建涼亭等設施給長輩泡茶聊天和曬太陽，日照中心建坪約450坪，設置包括開放式廚房、卡拉OK的多功能活動空間，長輩在這裡上課、歡唱、做復健運動、下廚料理，專職護理人員陪伴，可獲得良好照顧。

「永靖鄉24村，今天多了永福村，從此變25村。」鄉長魏碩衛說，他家住在旁邊，很熟悉環境，青山基金會把空地改造為日照中心和公園是永南村等鄰近村的村民福氣，永靖鄉公所爭取中區、西區、東區也設立日照中心服務鄉民。