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影／蔡其昌爭取桐心鋼橋 串聯永豐古道翻轉外埔

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今舉行會勘，爭取800萬元興建桐心鋼橋與花現桐心廣場修復，4月發包，力拚年底完工。記者林佩均／攝影
立法院副院長蔡其昌今舉行會勘，爭取800萬元興建桐心鋼橋與花現桐心廣場修復，4月發包，力拚年底完工。記者林佩均／攝影

台中市外埔區桐花步道知名，缺乏景點串聯，立法院副院長蔡其昌今會勘，爭取800萬元規劃桐心鋼橋、修繕花現桐心廣場，將串聯永豐古道，預計今年底完工，民眾可漫步串聯桐花步道，無須再繞道。

今天上午，立法院副院長蔡其昌、市議員施志昌邀集水保局、農委會農田水利署、外埔區公所、永豐里長洪俊義等人到場會勘。

蔡其昌指出，他自2020年爭取水流東休閒農業區桐花步道周邊改善工程，總經費3881萬元，第一至三期已完工，第四期水頭二路景觀平台預計7月落成，第五期桐心鋼橋與花現桐心廣場修復，將永豐古道與桐花步道串聯起來，同時設置花現桐花廣場供民眾休憩與打卡拍照，總經費約800萬元，4月發包，力拚年底完工。

蔡其昌表示，外埔區風景宜人，每年4、5月桐花季遊客湧入，桐花步道串聯完善有助遊客漫遊走訪外埔，也能帶動附近店家商機，更是在地居民運動、休息好去處。後續步道有任何需要改善或增設部分，將繼續向中央爭取經費，努力讓外埔成為最樂活、安居的地區。

當地居民反映，農夫市集停車空間不足，造成遊客不便停車，形成交通亂象。永豐里長洪俊義指出，上方停車空間約42格車位，但仍不足，希望相關單位增闢停車空間，以利活絡地方復興。

農水署台中管理處表示，水流東為灌溉用渠，在不影響農田用水下，外埔區公所可發文會勘，討論加蓋增加停車空間。

市議員施志昌指出，近期將安排外埔區公所與農水署進行會勘，解決停車問題，並與市府相關單位規劃第一至五期導覽指示牌，以利遊客參訪。

洪俊義表示，昔日外埔區純樸，自從桐花步道規劃後，「外埔區從落後農村搖身美少女」，期待未來四、五期落成，串聯彩繪稻田、裝置藝術景觀平台、永豐古道等景點，擦亮外埔。

立法院副院長蔡其昌今舉行會勘，爭取800萬元興建桐心鋼橋與花現桐心廣場修復，4月發包，力拚年底完工。記者林佩均／攝影
立法院副院長蔡其昌今舉行會勘，爭取800萬元興建桐心鋼橋與花現桐心廣場修復，4月發包，力拚年底完工。記者林佩均／攝影
外埔區永豐里的桐花步道風景宜人，適合銀髮族、親子漫步。記者林佩均／攝影
外埔區永豐里的桐花步道風景宜人，適合銀髮族、親子漫步。記者林佩均／攝影
外埔區永豐里的桐花步道風景宜人，適合銀髮族、親子漫步。記者林佩均／攝影
外埔區永豐里的桐花步道風景宜人，適合銀髮族、親子漫步。記者林佩均／攝影

桐花 蔡其昌 施志昌

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