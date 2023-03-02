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台中小學生許願：日南夜市快回來 業者覓地拚重起爐灶

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
小學生許願，希望議員幫忙夜市快回來。圖／取自施志昌臉書
小學生許願，希望議員幫忙夜市快回來。圖／取自施志昌臉書

台中市大甲日南唯一的夜市，走過30年，因地目不合，去年12月28日熄燈，多名國小學生在連絡簿「許願」希望議員、市長想辦法「讓夜市再回來！」經發局表示，夜市業者另找地打算重起爐灶，但還在整合地主意願。

日南夜市逾30年歷史，每周三營業，攤販集中在慈德宮廣場，但宗教用地與夜市使用地目不符，市府曾經開罰6萬，去年底結束營業，最後一晚海線居民攜家帶眷逛夜市，每一攤都大排長龍，有人形容「跟逢甲夜市一樣熱鬧」。

日南店家很少，在地大人小孩趁每周三擺夜市的機會，買文具與家用品，上班族相揪吃晚餐，放學後學生買飲料吃小吃，大人帶著小孩玩套圈圈，成為當地人的集體記憶。

附近國小老師，請小朋友在聯絡簿上寫對日南夜市的回憶，衆口同聲「請願」希望日南夜市趕快回來！

小朋友在聯絡簿上「許願」希望夜市趕快回來，他們很想念夜市牛排、臭豆腐、豆花粉圓、地瓜球。小朋友說「在寒冷的天氣逛一圈夜市，人都熱了起來」「吃了一圈還想再逛一圈，意猶未盡」小朋友還請家人拜託議員、市長讓夜市「快回來！」

台中市政府經發局表示，日南夜市原業者日前有意以慈德宮附近的停車場用地（公共設施保留地），作爲夜市申請的基地，業者表示名稱會暫訂為慈德夜市，目前仍在整合相關地主意願及準備申請文件，經發局尚未接獲申請。

議員李文傑日前邀市府局處會勘，經發局向業者說明攤販集中區申請設置要件、申請審查程序及設置計畫書內容，後續將積極輔導夜市取得設置許可。

台中市大甲日南夜市，去年底吹熄燈號，地方民眾不捨。圖／取自臉書「哇系日南人」
台中市大甲日南夜市，去年底吹熄燈號，地方民眾不捨。圖／取自臉書「哇系日南人」
台中市議員李文傑邀經發局等單位會勘，協助尋找日南夜市下個地點。圖／取自李文傑議員臉書
台中市議員李文傑邀經發局等單位會勘，協助尋找日南夜市下個地點。圖／取自李文傑議員臉書

逢甲夜市 議員 聯絡簿

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