員林吳家古厝石階櫻花秘境火熱 兩天泡茶6千杯

彰化縣員林市「吳家古厝石階櫻花」秘境今年賞櫻季湧入上萬人潮，為社區帶來商機也帶來交通問題，市長游振雄拜訪鄰近的開林寺主任委員吳春景，決定規畫停車區及明年實施交通管制，避免上演今年人車爭道的險象。

吳家古厝位在員林市湖水里，屋齡迄今98年，古厝主人吳信夫20多年在古厝前種櫻花，擔任湖水里長後一路種到石階山下，沿途約200棵櫻花長大，每逢春季開花令路過民眾驚艷，去年吳信夫去世，他的子女延續父親好客傳統，在二月中下旬的周休二日泡茶待客，兩天泡茶6千杯，花季盛況可見一斑。

湖水里櫻花季帶來人潮，假日前往做生意的社區小販一天盈利超過5千元無不眉開眼笑，但假日人車進入湖水里湖水路，山路由寬而窄僅容兩車會車，假日單邊停車造成塞車，遊客佇足路邊拍照打卡，為了取景不自覺往道路中間站，或三五成群橫行部分內側車道，本身安全堪虞同時影響交通順暢。

員林市長游振雄接獲市民反映現勘通往吳家古厝的湖水路，拜訪開林寺主委吳春景及當地居民，眾人建議櫻花季應管制交通避免車輛違停、人車爭道等亂象。游振雄與各方達成共識，決定在明湖國小附近找公共場域開闢臨時停車區，不排除湖水路寬15至20公尺的路段規畫雙邊停車，道路變窄即管道車輛進入，遊客改為徒步賞櫻。

「秘境來了上萬人，已屬公開景點，不再是秘境。」游振雄說，員林市公所有必要實施交管，將協調社區團體和居民在花季幫忙指導交通，市公所將規畫花季活動，串連初春百合花、三月至四月蜀葵花、五月油桐花，待「員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程」第二期工程的各項休憩設施完工，員林百果山將成為一年四季都好玩的旅遊景點。