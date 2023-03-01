台中太平新仁市場用地問題 何欣純籲市府變更土地合法化

台中市太平區新仁路一段及立仁路口的新仁市場，最近被市府都發局以違反都市計畫法使用分區規定開罰6萬元並勒令停止使用，出租土地的國有財產署也函文要求在4月30日前停止違規使用，若逾期未配合，將停止租約。立法委員何欣純上午開協調會，希望市府以都市計畫變更方式，將此土地變更為市場用地，以徹底解決用地問題。

何欣純說，此市場已形成40多年，很多攤商家庭賴以維生，希望就地合法，以及市府給予改善時間，並將土地納為市府用地，未來變更為合法的市場用地。

台中市政府都發局表示，後續請由陳情攤商向都發局提出人民陳情建議案，並請地主國有財產署及經發局市場主管機關同意，送台中市都市計畫委員會審議。

何欣純上午邀集國有財產署和市府相關單位開協調會，包括市議員李天生、林德宇、張芬郁和張玉嬿等人都與會，為攤商爭取權益。另外，市議員江和樹稍早也針對此案開記者會，表示市場在大里和太平交界處，有2萬6千人的消費需求，以住宅區不能營業原由要他們立即停業，要叫攤商吃什麼，也不合理。立德里長江慶賢說，攤商停業停業要去哪裡找工作，希望政府讓他們就地合法。

市府說，該案因中央調查老舊市場違規使用，發函縣市政府依規查報，經發局查報此處是住宅區違規做為攤販大型集中場使用，因此移給都發局裁罰。也因為土地是國有財產署中區分署的，因有違規使用而必須收回。