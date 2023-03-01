彰化縣長照衛福大樓拼圖 剩這3鄉鎮用地問題難解

彰化縣已有23鄉鎮市有長照衛福大樓已完工或規劃興建中，包括今年6鄉鎮衛福大樓會完工，只剩永靖、埔鹽、田中等3鄉鎮需解決土地問題，才能興建衛福大樓，由於衛福大樓多是兼具衛生所、長照和托嬰中心等多功能使用，地點需選擇在交通便利之處，也讓3 鄉鎮公所大傷腦筋。

彰化縣政府積極向中央爭取經費設置長照衛福大樓，今年預計還有包括興建中的線西鄉、員林市、北斗鎮、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉等6鄉鎮的長照衛福大樓會完工，最快的是線西鄉預計4月應可試營運，結合衛生所、日照中心、不老健身房、老人健康促進中心等多功能使用。

而地方也相當期待的員林市衛生所暨長照衛福大樓則是在拆掉舊員林醫院後而重建中，規劃地下1層樓，地上5層樓，總面積約1800坪包括員林衛生所、C級巷弄長照站、不老健身房、公設民營托嬰中心、育兒親子館、兒童青少年服務中心與家庭福利服務中心、日間照顧中心、多功能兒少活動中心。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，由於長照衛福大樓整合了衛生所改建、長照、托嬰等多功能使用，不能在太偏遠區域，交通要便利，否則老弱婦孺要前來會不方便，仍需評佑適合地點，全縣26鄉鎮中目前還有永靖、埔鹽、田中等3鄉鎮需解決土地問題，才能興建長照衛福大樓。

田中鎮公所原計劃拆除市中心第一零售市場，結合市場與長照做長照衛福大樓，卻引發爭議，新鎮長蕭淑芬上任後已著手重新規劃，蕭淑芬說，第一零售市場未來重建仍要做市場用途，長輩的長照中心不適合在市中心太吵雜的地點，高鐵特定區還有公園綠地可使用，會再和縣府討論、審慎評估衛福大樓用地。

永靖鄉長魏碩衛表示，他上任後已請公所建設課開始盤點適合興建長照衛福大樓的地點，會極力爭取，最近也有竹子村的日照中心已完工驗收中，將會採BOT 方式營運。