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台中4區長調動今布達 民政局：鼓勵基層、跨局歷練

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
新任北區、霧峰、神岡及潭子區長宣誓，由民政局長吳世瑋擔任監誓人。圖／民政局提供
新任北區、霧峰、神岡及潭子區長宣誓，由民政局長吳世瑋擔任監誓人。圖／民政局提供

台中市北區、霧峰、神岡及潭子區長調動，市府今舉行布達典禮，北區區長由原霧峰區長陳宗祈調升、霧峰區長由民政局勤務管理科長白峨嵋調任、神岡區長由地方稅務局秘書室主任梁益明調任，潭子區長由原神岡區長劉汶軒調陞。另東區區長何宜真調稅務局秘書室主任，由民政局宗教禮俗科長吳忠聖代理。

原北區區長江惠雯與卸任北區區長江惠雯及潭子區長林國聲屆齡退休，民政局長吳世瑋指出，新任北區區長陳宗祈及潭子區長劉汶軒在原任內表現傑出，這次獲得調陞機會，跨區歷練。

新任霧峰區長白峨嵋曾擔任大肚區長，行政業務歷練豐富；從地方稅務局借將的新任神岡區長梁益明，曾在神岡區公所服務18年，實務經驗豐富。

民政局長吳世瑋說，這次區長調任，主要鼓勵在第一線打拚，從基層一路走來的人員，透過歷練累積經驗，另期許深入了解各區特色文化，提供市民更優質的服務。

台中市 東區

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