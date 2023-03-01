快訊

頂大資通訊領域名額「招好招滿」 社會組選志願難度增

大陸入境檢疫再放寬！允許17國以快篩替代PCR 台灣不在列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3月經典賽 中華隊出賽5天公車加班往祟德文心捷運站

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運綠線2月成運量新高，日均3萬5693人次，3月棒球經典賽可望再創佳績。圖／中捷提供
台中捷運綠線2月成運量新高，日均3萬5693人次，3月棒球經典賽可望再創佳績。圖／中捷提供

疫情趨緩及連假帶動下，台中捷運今年2月平均日運量3萬5693人次，創下110年4月通車以來的單月新高。中捷公司今表示，3月8日起，世界經典棒球賽在台中洲際棒球場盛大登場，文心崇德站是距離最近，中華隊出賽期間球賽結束後，晚上10點至11點加派公車往捷運站。

世界棒球經典賽3月8日至12日將在台中洲際棒球場舉行，捷運文心崇德站是距離洲際棒球場最近的捷運站，市府在中華隊出賽期間(3月5日、6日、8日、10日及11日)，於晚上10點至11點加派公車從洲際棒球場發車至捷運文心崇德站。

中捷在營運前預估每日運量近5萬人次，因疫情打亂營運狀況。捷運綠線通車將滿2周年，疫情趨緩，通勤、通學旅客回升，假日出遊、消費的旅客穩定成長，今年2月平均日運量3萬5693人次，刷新去年12月3萬4113人次的紀錄，成長4.63%；另與去年2月2萬7939人次相較，成長達27.75%。

中捷公司指出，228連假平均日運量4萬2592人次，尤其高鐵台中站這4天日運量居高不下，其中，2月25日單站運量9387人次，是通車以來的次高運量，顯見在疫情趨緩，越來越多外地民眾越來選擇搭高鐵轉捷運遊台中。中捷公司提醒旅客，室內口罩令雖已鬆綁，但進入捷運車站及搭乘捷運須全程戴口罩。

台中捷運 疫情

延伸閱讀

經典賽／神秘巴拿馬30人名單揭曉 5大聯盟+1前中職洋投

經典賽／夠經典！大聯盟拍賣網站 潘威倫球衣出價最高

MLB／想拚100哩變98哩 大谷翔平期待參加經典賽

經典賽／中華隊年輕有活力 只怕抗壓性不足遇大賽手軟

相關新聞

彰化縣長照衛福大樓拼圖 剩這3鄉鎮用地問題難解

彰化縣已有23鄉鎮市有長照衛福大樓已完工或規劃興建中，包括今年6鄉鎮衛福大樓會完工，只剩永靖、埔鹽、田中等3鄉鎮需解決土...

台中4區長調動今布達 民政局：鼓勵基層、跨局歷練

台中市北區、霧峰、神岡及潭子區長調動，市府今舉行布達典禮，北區區長由原霧峰區長陳宗祈調升、霧峰區長由民政局勤務管理科長白...

3月經典賽 中華隊出賽5天公車加班往祟德文心捷運站

疫情趨緩及連假帶動下，台中捷運今年2月平均日運量3萬5693人次，創下110年4月通車以來的單月新高。中捷公司今表示，3...

靜宜大學英文系重實務畢業出路廣 全球姐妹校達450多所

靜宜大學英文系採全英語小班教學，授課重實務，並加入文學、創意及應用等跨領域課程，儲備學生就業競爭力；還有眾多全球姐妹校，...

23商圈座談 盧秀燕：經典賽連總統都搶著來 商機無限

台中市商圈觀光文化產業聯合會23個商圈今拜會市長盧秀燕，理事長張聖明說，疫情漸緩，目前商圈回溫近原來的六到七成，建議市府...

真好康！彰化做5癌及BC肝免費篩檢 最高還送600禮券

癌症是國人健康最大殺手，為了有效防治，彰化縣政府積極推動癌症定期篩檢，今年將投入3千萬元，結合全縣183家醫療院所提供5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦