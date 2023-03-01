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3月經典賽 中華隊出賽5天公車加班往祟德文心捷運站
疫情趨緩及連假帶動下，台中捷運今年2月平均日運量3萬5693人次，創下110年4月通車以來的單月新高。中捷公司今表示，3月8日起，世界經典棒球賽在台中洲際棒球場盛大登場，文心崇德站是距離最近，中華隊出賽期間球賽結束後，晚上10點至11點加派公車往捷運站。
世界棒球經典賽3月8日至12日將在台中洲際棒球場舉行，捷運文心崇德站是距離洲際棒球場最近的捷運站，市府在中華隊出賽期間(3月5日、6日、8日、10日及11日)，於晚上10點至11點加派公車從洲際棒球場發車至捷運文心崇德站。
中捷在營運前預估每日運量近5萬人次，因疫情打亂營運狀況。捷運綠線通車將滿2周年，疫情趨緩，通勤、通學旅客回升，假日出遊、消費的旅客穩定成長，今年2月平均日運量3萬5693人次，刷新去年12月3萬4113人次的紀錄，成長4.63%；另與去年2月2萬7939人次相較，成長達27.75%。
中捷公司指出，228連假平均日運量4萬2592人次，尤其高鐵台中站這4天日運量居高不下，其中，2月25日單站運量9387人次，是通車以來的次高運量，顯見在疫情趨緩，越來越多外地民眾越來選擇搭高鐵轉捷運遊台中。中捷公司提醒旅客，室內口罩令雖已鬆綁，但進入捷運車站及搭乘捷運須全程戴口罩。
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