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靜宜大學英文系重實務畢業出路廣 全球姐妹校達450多所

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
因應台灣2030雙語國家的英語及雙語教育，靜宜英文系除規劃完整教學課程，並搭配師培教育中心所提供的教育相關學程，儲備優秀教學人才。圖／靜宜大學提供
因應台灣2030雙語國家的英語及雙語教育，靜宜英文系除規劃完整教學課程，並搭配師培教育中心所提供的教育相關學程，儲備優秀教學人才。圖／靜宜大學提供

靜宜大學英文系採全英語小班教學，授課重實務，並加入文學、創意及應用等跨領域課程，儲備學生就業競爭力；還有眾多全球姐妹校，提供學生國外交換或實習機會，學生擁有英語聽、說、讀、寫等專業能力及國際觀，畢業後出路廣，國內外系友在教育、文創、外交、航空、學術研究及國貿等領域，都有傑出表現。

靜宜英文系主任吳蕚洲指出，靜宜英文系的寶藏，值得學生探索與發掘，他說英文系創系超過60年，以「學貫中西，放眼國際」為目標，提供多元文化、實用英文知識及學術研究等實力。因應台灣2030雙語國家的英語及雙語教育，規劃完整教學課程，培育學生具備專業力，並搭配師培教育中心所提供的教育相關學程，儲備優秀教學人才。

英文系副教授黃麗蓉表示，該系以全英語授課，除傳統文學外，著重實務，並特別規劃語言學課程，這是最大特色，課程經改造加入「文學與創意」，並整合「語言學與英語教學」及「跨域應用」等課程。其中，跨域應用課程包含「文化傳播」、「國際商務」、「數位人文」等三大主軸學程。

靜宜英文系除英語口說與寫作課採小班教學，更推雙語教學計畫，培育雙語師資，並與中小學合作提供雙語數位學伴等策略；同時重視西、法、日、德、韓等第二外語培訓。隨著英語普及，第二外語更顯重要，增加學生就業優勢。

靜宜英文系也鼓勵學生選修校內多元課程跨域學習，包括管理學院的外語經貿人才、外語導覽解說及華語文教學等學程，加強就業競爭力；大四學生有國內外的實習，目前安排學生到教育單位、航空業及觀光業等領域實習。

黃麗蓉說，靜宜全球姐妹校達450多所，也是ISEP國際學生交換計畫會員學校，學生出國遊留學機會相較其他學校更多，常有學生留在國外攻讀碩士學位及就業；加上靜宜積極推動國際化，校內國際生多提供互動及練習語言機會，這對學生具很大吸引力。學生更透過靜宜大學行動英語村等相關活動，整合專業、思考、設計與態度，在教學及團隊合作中，更能瞭解問題並找到解決方法。

靜宜英文系國內外系友在教育、文創、外交、航空、學術研究及國貿等領域，皆有優秀傑出表現。圖／靜宜大學提供
靜宜英文系國內外系友在教育、文創、外交、航空、學術研究及國貿等領域，皆有優秀傑出表現。圖／靜宜大學提供
靜宜大學英文系著重實務畢業出路廣，校友各領域表現優秀傑出。圖／靜宜大學提供
靜宜大學英文系著重實務畢業出路廣，校友各領域表現優秀傑出。圖／靜宜大學提供
靜宜大學英文系採全英語小班教學，授課著重實務，並加入文學、創意及應用等跨領域課程，儲備學生就業競爭力。圖／靜宜大學提供
靜宜大學英文系採全英語小班教學，授課著重實務，並加入文學、創意及應用等跨領域課程，儲備學生就業競爭力。圖／靜宜大學提供
靜宜大學擁有全球超過450所姐妹校，提供學生國外交換或實習機會，學生擁有英語聽、說、讀、寫等專業能力及國際觀，畢業後出路寬廣。圖／靜宜大學提供
靜宜大學擁有全球超過450所姐妹校，提供學生國外交換或實習機會，學生擁有英語聽、說、讀、寫等專業能力及國際觀，畢業後出路寬廣。圖／靜宜大學提供

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