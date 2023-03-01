靜宜大學英文系重實務畢業出路廣 全球姐妹校達450多所

靜宜大學英文系採全英語小班教學，授課重實務，並加入文學、創意及應用等跨領域課程，儲備學生就業競爭力；還有眾多全球姐妹校，提供學生國外交換或實習機會，學生擁有英語聽、說、讀、寫等專業能力及國際觀，畢業後出路廣，國內外系友在教育、文創、外交、航空、學術研究及國貿等領域，都有傑出表現。

靜宜英文系主任吳蕚洲指出，靜宜英文系的寶藏，值得學生探索與發掘，他說英文系創系超過60年，以「學貫中西，放眼國際」為目標，提供多元文化、實用英文知識及學術研究等實力。因應台灣2030雙語國家的英語及雙語教育，規劃完整教學課程，培育學生具備專業力，並搭配師培教育中心所提供的教育相關學程，儲備優秀教學人才。

英文系副教授黃麗蓉表示，該系以全英語授課，除傳統文學外，著重實務，並特別規劃語言學課程，這是最大特色，課程經改造加入「文學與創意」，並整合「語言學與英語教學」及「跨域應用」等課程。其中，跨域應用課程包含「文化傳播」、「國際商務」、「數位人文」等三大主軸學程。

靜宜英文系除英語口說與寫作課採小班教學，更推雙語教學計畫，培育雙語師資，並與中小學合作提供雙語數位學伴等策略；同時重視西、法、日、德、韓等第二外語培訓。隨著英語普及，第二外語更顯重要，增加學生就業優勢。

靜宜英文系也鼓勵學生選修校內多元課程跨域學習，包括管理學院的外語經貿人才、外語導覽解說及華語文教學等學程，加強就業競爭力；大四學生有國內外的實習，目前安排學生到教育單位、航空業及觀光業等領域實習。