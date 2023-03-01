23商圈座談 盧秀燕：經典賽連總統都搶著來 商機無限

台中市商圈觀光文化產業聯合會23個商圈今拜會市長盧秀燕，理事長張聖明說，疫情漸緩，目前商圈回溫近原來的六到七成，建議市府在各地多舉辦大型活動，把餅作大；另商圈希望市府提高補助費。盧秀燕舉例，棒球經典賽就是全球矚目的活動，連正副總統、行政院長都搶著來，預估帶來10萬人潮，各商圈不妨使出渾身解數搶客。

台中市共23個商圈，由市議員陳政顯安排，與市長盧秀燕座談，商圈代表全員到齊。台中市商圈觀光文化產業聯合會理事長張聖明說，台北市府跨局處整合資源辦大型活動，納入行銷各商圈，台中市府補助商圈經費15到45萬之間，但多只能辦煙火式活動，無法像北市大範圍推廣，有的商圈逐漸沒落。

張聖明說，台中購物節是成功的行銷活動，就是跨局處整合，拉進觀光旅遊、文化產業，大家都受惠，但現有商圈與大型百貨、大賣場比較顯弱勢，建議未來辦購物節前先行銷商圈辦嘉年華會等，凸顯商圈特色。

市長盧秀燕說，棒球經典賽在台中，全球矚目，連總統、副總統與行政院長都搶著來參加。且球迷多是年輕人，有高度移動人力，預估帶來10萬球迷，住這裡、在此消費，就是市府打造的平台。她建議各商圈多促銷特色，廣為周知，抓住難得機會。推廣商圈的經費分在各局處，但經發局可作對口，舉凡交通、環境問題均可協助。

東海藝術街商圈主委郭達鴻說，希望市府恢復疫情前的商圈小旅遊，當年觀光局帶動請網紅行銷，效果很好，可惜被疫情阻斷。盧秀燕說，兩年多前疫情期間，她邀陳時中來逛台中多個商圈，就是當網紅提振商機，市府另提供環境消毒，讓動線交通更順暢，整體行銷把環境弄更好，讓大家願意前往消費。

逢甲商圈主委王朝藝說，台中購物節APP一年只用兩個月太可惜，應維護擴大全年使用。盧秀燕回應，台中購物節APP下載次數突破180萬，逢數位治理局甫成立，初步計畫可能升級為「台中通暨購物節APP」，讓所有人能得到相關資訊及優惠訊息。