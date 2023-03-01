真好康！彰化做5癌及BC肝免費篩檢 最高還送600禮券

癌症是國人健康最大殺手，為了有效防治，彰化縣政府積極推動癌症定期篩檢，今年將投入3千萬元，結合全縣183家醫療院所提供5種癌症及BC肝炎篩檢服務，為鼓勵民眾篩檢，只要每完成一項篩檢就送100元健康禮券，最高可領到600元，篩檢人數上看30萬人次。

彰化縣衛生局表示，疫情期間，民眾癌檢意願較低，彰化縣2021年的癌症篩檢總量21萬7千多人，比前一年降低13.2%，為了鼓勵民眾定期篩檢，縣府去年辦理「做癌症篩檢送健康振興劵」活動，針對子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌「四癌」及B、C型肝炎篩檢資格者，每完成一項發給100元健康禮券，總篩檢量攀高到23萬9千多人，較2021年提高10%，特別是糞便潛血檢查（大腸癌篩檢）篩檢人數， 甚至高於疫情前2019的篩檢人數。

衛生局指出，今年「做癌症篩檢送健康振興劵」活動，增加肺癌，合計6項檢篩，在9月30日前，只要到彰化縣內28家醫院、128家診所、27家衛生所及設站篩檢現場篩檢，每完成1項篩檢者，就送100元健康禮券，最多可領600元健康禮券，預估可再次提升5癌及BC肝炎的篩檢率5到10%，篩檢目標預訂30萬人次。

縣長王惠美說，為了支應這筆癌症篩檢經費，感謝台電促進電力發展營運協助金及麥寮汽電公司挹注600萬元 ，加上自有2400萬元預算執行，也要感謝協助篩檢的醫療院所，提供縣民便利、即時的禮券領取服務，呼籲大家後疫情時代，除經濟開始復甦外，也要記得定期癌症篩檢，永保健康。

彰化縣2005年開始推動萬人健檢，今年4至9月也會持續辦理，王惠美表示，「早期發現，早期治療」，每晚半年到1年才檢查出來病症，恢復率就低20%，提醒大家記得來檢查。