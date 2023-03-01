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不蓋長照了！彰化縣田中「火燒市」得拆 重建計畫轉彎

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
田中鎮第一零售市場被審計處判定為危樓需拆除，田中鎮新鎮長蕭淑芬上任後已著手重新規劃，未來重建仍將規劃做為市場。 資料照／記者林宛諭攝影
田中鎮第一零售市場被審計處判定為危樓需拆除，田中鎮新鎮長蕭淑芬上任後已著手重新規劃，未來重建仍將規劃做為市場。 資料照／記者林宛諭攝影

彰化縣田中鎮第一零售市場原公所原計畫拆除後重建結合市場與長照的社福大樓，卻引發爭議，新鎮長蕭淑芬上任後著手重新規畫。蕭淑芬說，第一零售市場已被審計處判定為危樓一定得拆除，但未來仍將規畫做市場用地，才能帶動地方發展，至於長照大樓也要爭取興建，但地點要再審慎評估。

田中鎮第一零售市場位於市中心，去年前鎮長洪麗娜原希望依促參法重建，要向中央及縣府爭取5億元，採與民間合作BOT案，規畫為多功能型的長照暨市場大樓，且提供住宿型的長照服務，並希望在去年底前就執行，不過當時遭包括蕭淑芬等地方議員和鎮代反對。

蕭淑芬認為，第一零售市場一旁就是媽祖廟乾德宮，平常會有廟會等活動，會干擾到需要安寧的長者，且市區救護車出入也不便，並不適合做為長照或日照中心。

蕭淑芬說，她上任後公所已著手規畫第一零售市場改建計畫，未來也會爭取經費重建，仍會以市場為主要用途，由於市區停車不便，也會增加停車空間規畫，讓效益發揮到最大，絕不會成為蚊子館

第一零售市場地坪約600坪，已有41年建齡，因曾發生火災被稱為「火燒市」，又歷經921地震，整幢大樓閒置多年，原只有一樓少數攤商經營，但前年審計處也將市場判定為危樓，要公所拆除，公所去年協調10個攤商遷移後，去年2月已圍起大樓至今，等待拆除重建。

蕭淑芬說，除了會重建第一零售市場，由於田中也還沒有長照社福大樓，也會向中央及縣府爭取經費設置，但需先解決用地問題，需和縣府等單位再討論，目前已審慎評估中。

田中鎮第一零售市場被審計處判定為危樓需拆除，田中鎮新鎮長蕭淑芬上任後已著手重新規劃，未來重建仍將規劃做為市場。資料照／記者林宛諭攝影
田中鎮第一零售市場被審計處判定為危樓需拆除，田中鎮新鎮長蕭淑芬上任後已著手重新規劃，未來重建仍將規劃做為市場。資料照／記者林宛諭攝影

長照 蕭淑芬 蚊子館

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