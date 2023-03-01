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第28屆大墩美展首推無紙化報名 4月1日起開放徵件

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
蒙古藝術家Tamir Sharav獲得台中市第27屆大墩美展油畫類優選作品。圖／台中市文化局提供
蒙古藝術家Tamir Sharav獲得台中市第27屆大墩美展油畫類優選作品。圖／台中市文化局提供

邁入第28屆、國內少數接軌國際的大型公辦美展「台中市大墩美展」4月1日開放徵件，今年參賽類別涵蓋墨彩、書法、篆刻、膠彩、油畫、水彩、版畫、攝影、雕塑、工藝、數位藝術等11類作品，總獎金高達386萬元，並首次推動無紙化報名，落實無紙化及節能減碳，歡迎國內外藝術創作者踴躍報名。

台中市文化局表示，大墩美展自第25屆採線上及書面報名併行，線上報名比例自第25屆39.7%，到第27屆已提升至79.1%；為提供更流暢便捷的報名流程，並兼顧各年齡層參賽者需求，今年首次推動報名資料電子化，報名雖仍採線上及書面併行，但調整書面報名方式，由紙本輸出作品相片，調整為圖檔透過隨身碟或光碟寄送，讓不同年齡的參賽者均能選擇自己方便、慣用方式參與。

文化局表示，去年第27屆大墩美展收到19個國家、共1300件創作，其中包含89件海外作品，分別來自美國、英國、丹麥、加拿大、比利時、蒙古、泰國等，最後由日本藝術家川內佑毅獲得篆刻類第二名、蒙古藝術家Tamir Sharav獲得油畫類優選，展現國際創作者豐富的藝術樣貌，大墩美展也成為全球藝術交流的重要平台。

文化局指出，今年總獎金高達386萬元，各參賽類別分別設立第一名獎金12萬元、第二名獎金8萬元、第三名獎金5萬元、優選、入選等，並從各類第一名中，選出5位大墩獎得主，另頒發典藏獎金12萬元、獎座及典藏證書，作品將由台中市文化局典藏。

文化局提到，第28屆大墩美展自4月1日至15日公開徵件，創作者可至文化局、大墩文化中心、葫蘆墩文化中心、港區藝術中心或屯區藝文中心領取紙本簡章，也可至大墩美展官網(https://www.dadunfae.taichung.gov.tw/)下載電子檔。

第28屆台中市大墩美展4月1日起開放徵件，並首次推動無紙化報名，落實無紙化及節能減碳。圖／台中市文化局提供
第28屆台中市大墩美展4月1日起開放徵件，並首次推動無紙化報名，落實無紙化及節能減碳。圖／台中市文化局提供

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