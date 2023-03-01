快訊

祕魯外送員把木乃伊當「精神女友」 專家揭真相：是男的

ChatGPT、AI、翻譯機器人狂潮 大學外語專班的末日危機？

台灣軍備的未來潛力軍：馳騁俄烏戰場的輪型自走砲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

16至19日快來驗…中市連4年辦梨山機車定檢 吸引宜花居民

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市和平區未設置機車排氣檢驗站，為服務偏鄉地區民眾，台中市環保局自2019年起，每年到梨山地區舉辦戶外定檢服務，4年來累計服務定檢共1993輛次。圖／台中市環保局提供
台中市和平區未設置機車排氣檢驗站，為服務偏鄉地區民眾，台中市環保局自2019年起，每年到梨山地區舉辦戶外定檢服務，4年來累計服務定檢共1993輛次。圖／台中市環保局提供

台中市和平區幅員遼闊，未設置機車排氣檢驗站，尤其梨山地區平均海拔為1900公尺，當地居民需耗費5小時以上車程，才可抵達排氣檢驗站。為服務偏遠地區民眾，台中市環保局自2019年起，每年到梨山地區舉辦戶外定檢服務，進行為期4天排氣定檢行程，4年來累計服務定檢共1993輛次，去年和平區機車排氣定檢率提升至56.4%，成效顯著。

環保局指出，環保局今年將於3月16日至19日，前往梨山地區的德基派出所、林務局梨山工作站、和平區農會梨山分部、環山派出所、勝光派出所及武陵農場等地點，舉辦機車排氣戶外定檢服務，呼籲當地居民踴躍檢驗。

環保局表示，和平區過去排氣定檢率平均為37.2%，自2019年起，每年安排定檢服務及加強定檢資訊通知，去年和平區的機車排氣定檢率提升至56.4%。台中市和平區去年機車排氣檢驗應到檢數共2584輛次，其中梨山地區完成428輛次，由於梨山地區位處台中市、宜蘭縣、花蓮縣交界，檢測過程中發現不乏從宜蘭、花蓮前來梨山驗車的民眾，落實服務偏鄉永續城鄉行動精神。

環保局強調，出廠滿5年以上的機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站完成當年度排氣定檢，以免逾期未檢驗而受罰，提醒民眾應妥善維護保養使用中的車輛，拒當烏賊車，共同守護台中空氣品質。

台中市和平區未設置機車排氣檢驗站，為服務偏鄉地區民眾，台中市環保局自2019年起，每年到梨山地區舉辦戶外定檢服務，4年來累計服務定檢共1993輛次。圖／台中市環保局提供
台中市和平區未設置機車排氣檢驗站，為服務偏鄉地區民眾，台中市環保局自2019年起，每年到梨山地區舉辦戶外定檢服務，4年來累計服務定檢共1993輛次。圖／台中市環保局提供

梨山 台中市 花蓮

延伸閱讀

疫情趨緩違規開罰增 北市抓近2萬件亂丟菸蒂

水肥偷倒農田死灰復燃 嘉義縣環保局接連查獲2件法辦

竹北豆子埔溪水混濁 環保局將稽查確認污染源

影／台中池有山步道美籍女腳受傷 消防隊員背下山

相關新聞

不蓋長照了！彰化縣田中「火燒市」得拆 重建計畫轉彎

彰化縣田中鎮第一零售市場原公所原計畫拆除後重建結合市場與長照的社福大樓，卻引發爭議，新鎮長蕭淑芬上任後著手重新規畫。蕭淑...

第28屆大墩美展首推無紙化報名 4月1日起開放徵件

邁入第28屆、國內少數接軌國際的大型公辦美展「台中市大墩美展」4月1日開放徵件，今年參賽類別涵蓋墨彩、書法、篆刻、膠彩、...

16至19日快來驗…中市連4年辦梨山機車定檢 吸引宜花居民

台中市和平區幅員遼闊，未設置機車排氣檢驗站，尤其梨山地區平均海拔為1900公尺，當地居民需耗費5小時以上車程，才可抵達排...

台中南寮步道遭公墓火警波一片焦黑 市府：七月修復

台中市龍井區竹坑南寮步道在228連假期間受鄰近公墓火災波及，包括觀景平台、部份步道周邊植栽被燒毀，一片焦黑、光秃禿，怵目...

台中十九甲新仁市場違法？攤商激憤民代聲援

台中市太平區新仁路一段及立仁路口的新仁市場，最近被市府都發局以違反都市計畫法使用分區規定開罰6萬元並勒令停止使用，出租土...

影／228連假4天大執法 清水警方取締違規超速250件

228連假剛結束，台中市清水警分局大執法，連續4天假期在轄區多處路段設警網防制噪音車，取締違規車輛，共取締交通違規超速2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦