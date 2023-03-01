16至19日快來驗…中市連4年辦梨山機車定檢 吸引宜花居民

台中市和平區幅員遼闊，未設置機車排氣檢驗站，尤其梨山地區平均海拔為1900公尺，當地居民需耗費5小時以上車程，才可抵達排氣檢驗站。為服務偏遠地區民眾，台中市環保局自2019年起，每年到梨山地區舉辦戶外定檢服務，進行為期4天排氣定檢行程，4年來累計服務定檢共1993輛次，去年和平區機車排氣定檢率提升至56.4%，成效顯著。

環保局指出，環保局今年將於3月16日至19日，前往梨山地區的德基派出所、林務局梨山工作站、和平區農會梨山分部、環山派出所、勝光派出所及武陵農場等地點，舉辦機車排氣戶外定檢服務，呼籲當地居民踴躍檢驗。

環保局表示，和平區過去排氣定檢率平均為37.2%，自2019年起，每年安排定檢服務及加強定檢資訊通知，去年和平區的機車排氣定檢率提升至56.4%。台中市和平區去年機車排氣檢驗應到檢數共2584輛次，其中梨山地區完成428輛次，由於梨山地區位處台中市、宜蘭縣、花蓮縣交界，檢測過程中發現不乏從宜蘭、花蓮前來梨山驗車的民眾，落實服務偏鄉永續城鄉行動精神。