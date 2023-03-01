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台中南寮步道遭公墓火警波一片焦黑 市府：七月修復

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市龍井區竹坑南寮步道觀景平台、步道周邊植栽被燒毀。中市府表示，預計七月修復。圖／中市府提供
台中市龍井區竹坑南寮步道觀景平台、步道周邊植栽被燒毀。中市府表示，預計七月修復。圖／中市府提供

台中市龍井區竹坑南寮步道在228連假期間受鄰近公墓火災波及，包括觀景平台、部份步道周邊植栽被燒毀，一片焦黑、光秃禿，怵目驚心。台中市政府表示，經維管單位龍井區公所初勘，主步道仍可通行，毀損部分已拉設警示線封閉，預計七月修復。

龍井區公所表示，公墓火災波及步道周邊植栽及觀景平台，龍井區公所27日請消防員在第一時間封閉步道，28日再派員巡視管制。今天區長戴燕如及公所人員前往巡視，針對受損嚴重區域加強管制，並準備相關復原事宜。

台中市政府說明，龍井竹坑南寮登山步道有主步道，以及A、B、C三條支線步道，經維管單位龍井區公所初勘，目前主步道仍可通行，毀損部分包括一座景觀平台燒毀，另外，A、B支線步道部分路段2側樹木也有燒毀情形，已拉設警示線先行封閉，避免民眾靠近；後續觀旅局將盡速協同龍井區公所再次全線勘查，勘查後針對設施燒毀部分爭取經費，預計7月辦理修復。

觀旅局呼籲，民眾近日前往登山時，切勿闖入已封閉的區域，並請隨時注意步道兩側周邊狀況，避免發生危險。

台中市龍井區竹坑南寮步道觀景平台、步道周邊植栽被燒毀。中市府表示，預計七月修復。圖／中市府提供
台中市龍井區竹坑南寮步道觀景平台、步道周邊植栽被燒毀。中市府表示，預計七月修復。圖／中市府提供

台中市 火災 連假

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