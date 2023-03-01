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影／228連假4天大執法 清水警方取締違規超速250件
228連假剛結束，台中市清水警分局大執法，連續4天假期在轄區多處路段設警網防制噪音車，取締違規車輛，共取締交通違規超速250件，另查獲4件酒駕案。
台中市清水、梧棲區中華路、港埠路及梧棲區臨港路等路段，假日偶爾有噪音改裝車凌晨集結後集體車遊，巨大車聲影響附近住戶安寧，228連假，中市清水警分局連續4天，規劃進入轄區聯外道路沿線多處設置警網，以交叉巡邏守望方式等區域聯防專案性，防制噪音改裝車及取締酒、危駕勤務。
清水警分局表示，228連假共取締交通違規超速250件、酒駕2件、刑法酒駕公危2件；警方或民眾一發現噪音車立即通報，機動巡邏警力隨行及蒐證，有效防制噪音車。連日來未發現噪音車集體車遊，但發現2輛噪音車進入轄區，警方立即掌握車號，並將該車通報主管機關環保局檢驗。
中市清水警分局長周俊銘表示，維護治、交安無假期，警方對噪音改裝車及取締酒、危駕等情事，決不手軟，務必全力以赴，讓居民住在安靜的生活環境。
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