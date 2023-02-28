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看秋紅谷黑天鵝寶寶 中市府：保持湖水乾淨萌寶才健康

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
秋紅谷天鵝寶寶一家悠遊，台中市建設局呼籲不要餵養，保持湖水乾淨，黑天鵝才能健康成長。圖／建設局提供
秋紅谷天鵝寶寶一家悠遊，台中市建設局呼籲不要餵養，保持湖水乾淨，黑天鵝才能健康成長。圖／建設局提供

台中秋紅谷公園放養一對黑天鵝，5天前迎來5隻小天鵝，一家7口的可愛模樣，每天吸引數千人觀賞。台中市政府建設局表示，228連假期間近萬人來欣賞黑天鵝，直呼獲麟「鵝」，台中大喜！

建設局長陳大田表示，秋紅谷有這些可愛的黑天鵝萌寶寶，最近成為遊客們最愛到訪的迷人景點，每天都有數千人到湖邊欣賞，不少攝影專業人員架角架，捕捉黑天鵝風采，今天連假最後一天，遊客滿滿。

陳大田提醒，請遊客們觀賞黑天鵝的時，保持距離，不要靠近它們的棲息地，同時勿餵養，保持湖泊的水質清潔，維護多樣性和生態平衡，讓天鵝寶寶們健康成長。

「2023世界棒球經典賽(WBC)」將在3月5日、6日在台中洲際棒球場舉辦熱身賽，分組賽是從3月8日到12日，來台中看球也別忘了拜訪天鵝寶寶們。

228連假，吸引不少遊客到秋紅谷欣賞天鵝寶寶一家。圖／建設局提供
228連假，吸引不少遊客到秋紅谷欣賞天鵝寶寶一家。圖／建設局提供

天鵝 秋紅谷 台中市

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