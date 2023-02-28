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抗議設基地台！台中十九甲地區嘗收訊不佳苦果 民代收陳情多

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里十九甲地區手機收訊不佳，民眾深以為苦。圖／李天生提供
台中市大里十九甲地區手機收訊不佳，民眾深以為苦。圖／李天生提供

台中市大里十九甲地區以往因民眾抗議基地台設置，基地台撤離後，部分地區的手機訊號極差。市議員李天生、江和樹最近頻接民眾陳情，說以現今的社會，沒有網路可用實在太不方便了，兩都說將邀集相關單位協商，或請市府同意在公有資產上設基地台，以解決民眾需要網路的不便。

李天生說，十九甲地區住戶有2萬5千多人，但面積狹窄、住戶密集，因多年前曾有人反對電信基地台設置，發起抗爭，迫使基地台拆遷一空，雖然確保了住戶安全，但也連帶讓許多民眾抱怨手機訊號不佳。

他說，收訊不良的地方尤以新仁七街一帶為最，民眾在屋內完全收不到訊號，大家深以爲苦。未來訊號提升至5G後，預料收訊不佳的情形會更惡化，而現代社會生活作息離不開手機，因此需面對解決。

李天生說，有人建議在內新橋、新仁橋和立元一橋的橋頭設置基地台，訊號可涵蓋整個十九甲，且因遠離住家，不必擔心電滋波危害。另也有人建議住家裝設「強波器」，以增強訊號，解決困擾。因涉及問題眾多，將邀集相關單位協商，設法解決鄉親收訊不良問題。

江和樹說，電信公司月租費收得高，但訊號卻不佳，對市民實在不公平。他將與市府協調，以公有土地，例如公園和活動中心設基地台，而且電信公司還會有費用補貼給裝設的屋主，是一兼二顧。

中華電信說，在橋頭設置基地台，涉及河床高灘地使用爭議，同時效率並不如預期；至於裝設強波器只能增加訊號，無法改善收訊品質，根本解決之道還是應設置基地台。

基地台 台中市

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