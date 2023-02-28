「淘氣小農」推廣自然農法 邱志威、蔣人同夫妻重視尊重生態
邱志威及蔣人同夫妻陸續辭去工作，專心種茶，成立「淘氣小農」品牌，希望加強推廣「自然農法」，尊重生態，他們去年在台中新社還成立觀光茶園及店面，讓民眾可到店面品茶，到茶園走走，了解自然農法。
邱志威夫妻原來分別在拜耳公司農藥部及會計事務所工作，邱志威因輔導茶農安全用藥，對種茶產生興趣，他利用假日種茶，因工作忙碌，「偷懶」讓雜草叢生，茶樹反而長得更好，且生產的茶葉久泡不澀，不用農藥、不施肥，對生態的破壞及耗損少，兩人陸續辭去工作，專心種茶，成立「淘氣小農」品牌，希望加強推廣「自然農法」，尊重生態。
43歲的邱威志，12年前開始在南投松柏嶺租地種茶，但工作忙碌，無暇細心照料茶樹，以為茶樹會枯亡，卻意外發現在雜草的保溫及保水作用下，幾乎不用澆水，茶樹也長很好，他開始採取不施農藥、不施肥，與雜草共生，尊重生態，不過度修剪茶樹的「自然農法」。
蔣人同說，她丈夫利用工作之餘種茶4年，當時她正離開原有工作，加上有台中市政府勞工局的「摘星計畫」，補助年輕人創業，她和丈夫先在霧峰光復新村成立第一間店，希望消費者能接觸生產者，提供最直接的食農教育，取名英文「Touch Farmer」，Touch的諧音是淘氣，務農也是有趣、好玩的，因而取名「淘氣小農」。
摘星計畫只有4年，「淘氣小農」工作室移到台中市北屯區，邱志威3年前辭去工作，全心投入種茶事業，目前在南投松柏嶺種6分地的茶園；蔣人同說，她公公在新社區中和里購買2分農地，「淘氣小農」去年起也在新社成立觀光茶園及店面，讓民眾到店面品茶後，再到茶園走走，了解「自然農法」。
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