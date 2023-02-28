停車好難！平面改立體 中市改建南平停車場多目標使用

台中市南區停車需求大增，交通局將採「促進民間參與公共建設法」，引入民間投資，多目標使用將現有南平停車場平面改立體，完成評估規劃公告後，即可招商。

交通局長葉昭甫說，南區商圈發展繁榮，但在地民眾反映停車越來越難，交通局勘查周邊已經沒有路外停車空間、可開闢的停車場用地，決定就地改建平面停車場。

「南平停車場」位在南平路與美村路口，鄰近福平市場、四育國中，面積3242平方公尺的平面停車場，提供75席汽車位，停車場土地84.2%屬國有財產署所有，15.8%屬交通局所有。

後續將依「財政部國有財產署結合目的事業主管機關辦理國有非公用不動產改良利用作業原則」，與財政部國有財產署共同合作改良利用土地，以設定地上權方式釋出國有非公用不動產。

市府依促進民間參與公共建設法第42條規定由政府規劃、民間參與的模式辦理促參案，民間參與方式依促參法第8條第1款新建-營運-移轉辦理南區南平立體停車場BOT，目前辦理可行性評估中。

葉昭甫說，已舉辦兩場公聽會，「可行性評估」將納入地方意見，外聘專家學者審定後再辦理「先期規劃」，如順利公告成案後再辦理招商。

交通局強調，增加南區停車供給，帶動地方經濟榮景，未來BOT案將提供符合在地需求的停車場及多目標使用，滿足在地、居民的需求，有效聚集人潮，活絡區域發展，促進地方繁榮，為南區帶來嶄新氣象，盼達政府、產業、地方三贏局面。