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中央公園評價兩極 議員：每年花5300萬維護成這樣？

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳淑華指出，中央公園多處設施毀損，步道防滑條掉落。圖／陳淑華提供
台中市議員陳淑華指出，中央公園多處設施毀損，步道防滑條掉落。圖／陳淑華提供

台中市指標建設「中央公園」，舉辦中台灣燈會等大型活動，吸引數十萬人。市議員陳淑華今指園內特色步道斑駁，多處設備久未修復、未開放，平衡體驗區假日才開放，質疑市府一年維護費花5800萬，花到哪裡去了？

台中市建設局表示，已成立「中央公園管理所」，提供遊客更舒適休憩空間及優質諮詢、導覽服務。

公園有67公頃，開放後每天大量人流不斷，管理需求加大，市府將持續改善。

陳淑華說，中央公園歷經前市長胡志強，林佳龍到盧秀燕，10幾年來投注巨額經費接力完成，盧秀燕更標榜是「完工」政績，不但是全國都會區內最大公園，中市多項重大建設都在園區內，市府一年花費5800萬維護，去年6月並設置管理中心，但民眾反映各種缺失。

陳淑華說，不少市民到中央公園遊玩後反映，市府標榜不同顏色的步道，多處已出現斑駁，有些座椅毀損、垃圾筒破破爛爛。

陳淑華說，園區多處設備久未修復、至今未啟用，甚至拉警戒線，興建時標榜讓民眾體驗的「白色平衡體驗區」竟假日才開放，另「自我體驗區」也沒開放，陳淑華質疑「這是對待一個指標景點的態度嗎」？

陳淑華表示，步道斑駁會讓老人家容易摔到，標識不清讓市民產生疑惑，尤其遊憩設備直接封起來，讓市民搞不清楚到底在整修還是發生問題?

另網路上不少民眾反映「停車場的位置標示不清楚」、「平衡體驗區未開放，太可惜」。但也有不少遊客視中央公園為打卡熱點，認為處處景點很好拍。

陳淑華強調，盧市府把中央公園列為指標景點，應該重視把基礎做好，也要加強公園內導覽，讓市民及外地遊客願意一來再來，才不辜負台中最大公園的美名。

台中市議員陳淑華指出，中央公園多處設施為完全開放，民眾質疑。圖／陳淑華提供
台中市議員陳淑華指出，中央公園多處設施為完全開放，民眾質疑。圖／陳淑華提供
台中市中央公園多處封閉，讓民眾質疑為何不開放？圖／陳淑華提供
台中市中央公園多處封閉，讓民眾質疑為何不開放？圖／陳淑華提供

台中市 盧秀燕

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