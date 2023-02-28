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台中市政路延伸施工 居民憂替代巷道學生與車爭道

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市重大工程市政路延伸，替代道路經過國中小與社區，居民反映應增加交通號誌。圖／楊大鋐提供
台中市重大工程市政路延伸，替代道路經過國中小與社區，居民反映應增加交通號誌。圖／楊大鋐提供

台中市西屯區市政路延伸工程近期動工，部分聯外道路因施工封閉，鄰近國中小的水尾巷成替代道路，突然增加車流影響居民及學生用路權。交通局改善措施包括設置行人專用號誌及行人觸動按鈕。

議員楊大鋐說，重大工程市政路延伸工程已於2月6日開工，工程範圍涵蓋西屯區龍潭里、協和里、福和里、福中里、福恩里，因工程封閉的路段很多，故向福和里長林寅利、市議員楊大鋐陳情，希望市府改善交通狀況。

林寅利說，不少學生家長反映，因市政路延伸工程，水尾巷的車流比過去都還要多，學生過馬路時常不知所措。

楊大鋐說，安和國中東側水尾巷連結協和北巷的路口是學童通往協合國小及安和國中必經的通學道路，這個路口雖小但車流大增，學童及居民行的安全不可輕忽，因此該處需設置專用的號誌給行人及學童。

交通局局長葉昭表示，水尾巷為安和國中的通學道路，現況設有路段中的行人穿越號誌，配合學校上放學時間開啟號誌三色運作，其餘時間閃光運作；為了加強行人通行安全，交通局再於該處設置行人專用號誌及行人觸動按鈕，行人可於號誌閃光時段按觸動按鈕，等待行人綠燈亮時即可更安全的穿越道路，營造更安全友善的通行環境

楊大鋐說，因工程封閉的路段很多，建議交通局定期針對該區交維計畫做滾動式檢討。

有關交通維持計畫，交通局表示，市政路延伸工程自施工日起，交通局即定時派員於上、下班時段，針對工程範圍涵蓋區域實地稽查、巡視交通情形，做成紀錄滾動檢討，降低交通衝擊。

台中市重大工程市政路延伸，居民及家長反映交通混亂，里長林寅利（右）與議員楊大鋐（中）與交通局會勘。圖／楊大鋐提供
台中市重大工程市政路延伸，居民及家長反映交通混亂，里長林寅利（右）與議員楊大鋐（中）與交通局會勘。圖／楊大鋐提供
台中市重大工程市政路延伸，替代道路窄且車多，居民反映應增加交通號誌。圖／楊大鋐提供
台中市重大工程市政路延伸，替代道路窄且車多，居民反映應增加交通號誌。圖／楊大鋐提供

議員 路權

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