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經典賽助攻台中商機 工策會特約旅宿、伴手禮限定優惠

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
「2023世界棒球經典賽特約商店」工策會媒合「Mr.Wish」推出優惠方案。圖／工策會提供
「2023世界棒球經典賽特約商店」工策會媒合「Mr.Wish」推出優惠方案。圖／工策會提供

「2023世界棒球經典賽(WBC)」熱身賽3月5日在台中洲際棒球場開打，分組預賽3月8登場，中市府初估可吸引逾10萬人次到台中觀賽。工策會協助推出「2023世界棒球經典賽特約商店」優惠活動，3月1日起至31日止，民眾憑WBC球賽票根至特約店消費享「滿千送兩百」。

台中工策會總幹事黃于珊說，工策會推出WBC特約商店優惠活動，媒合十大伴手禮得獎廠商、好禮協會、產業故事館、糕餅公會、飛雁創業協會，邀光復新村青創基地業者等，超過百家伴手禮門市共襄盛舉。

百家特伴手禮商店，憑球賽票根享滿1000送200，各家規定不同。另65家旅宿業提供WBC限定優惠，各家優惠期限及內容，可上https://www.taichung.gov.tw/2266137/2266302/2284457/2286595/post查詢

黃于珊說，這次限量推出「WBC台中市十大伴手禮聯名禮盒」贈送外賓，禮盒從外觀設計、內容選品都由工策會一手包辦，甚至摺紙盒、包裝出貨也是由工策會自行招募志工協力完成。

禮盒內7項伴手禮包括青鳥旅行的經典花生及芝麻蛋捲、法布甜的人氣馬卡龍鳳梨酥、歐客佬精品咖啡的遊台中掛耳咖啡包、華剛茶葉的最高金賞茶包、小林煎餅特製WBC煎餅、鴻鼎菓子鳳凰酥、光山行漆器紋書籤，均是「台中市十大伴手禮」優秀品牌，讓球員、大聯盟貴賓對台中美食留下深刻印象。

「WBC臺中市十大伴手禮聯名禮盒」包含青鳥旅行、法布甜、歐客佬精品咖啡、華剛茶葉、小林煎餅、鴻鼎菓子、光山行的獲獎商品。圖／工策會提供
「WBC臺中市十大伴手禮聯名禮盒」包含青鳥旅行、法布甜、歐客佬精品咖啡、華剛茶葉、小林煎餅、鴻鼎菓子、光山行的獲獎商品。圖／工策會提供

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