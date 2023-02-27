彰化縣立田徑場3月20日封閉 跑道刨除重做預定8月完工

位在八卦山麓的彰化縣立田徑場及槌球場，部分設施老舊損害，彰化縣政府自籌4762萬元辦理整修，其中，田徑場預定3月20日封閉施工，跑道將全部刨除翻新，預定8月完工，縣府將取得中華民國田徑協會認證，以利爭取全國大型運動賽事。

占地17公頃的彰化縣立體育場，3個主場地包括可容納3萬人的田徑場、8千人的體育館及3千人的健興游泳池，均是彰化縣唯一合格的競賽場地。但從1984年啟用以來，歷時近40年，都有必要整修與更新設施。

其中，5160萬元整修的健興游泳池，已在去年10月完工啟用，目前由縣府自行營運，縣府也在評估委外經營，另縣立體育館由教育部體育署補助8250萬元，縣府配合4550萬元，合計投入1.28億元辦理修繕，工程項目包括屋頂翻修、空調設備改善、主球場及看台區整修、電力改善工程及消防設備改善工程等，近期內可完工。

至於田徑場及槌球場部分，教育處表示，縣立田徑場自百年全運整建後，2017全中運進行PU面層表面處理，迄今已使用超過10年，為提供縣民優質運動設施，因此田徑場PU跑道預計3月20日進場施作，預計工期4個月，刨除並重新鋪設PU跑道，以提供更優質運動環境，施工期間全場包含室內跑道封閉，預定8月可完工。

槌球場則先行在今年元月動工，重新鋪設草皮、設置噴灌系統及整修廁所，下月即可完工。