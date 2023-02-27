台中東勢最後一間老電影院「東宮戲院」將拆 地方人士不捨

台中市東勢區有63年歷史的老電影院「東宮戲院」將拆，這是東勢區最後一間電影院，雖早已停業，地方人士仍不捨，東勢頂盛時期曾有4家戲院，現在最後一間也將消失。

據指出，東宮戲院原為廖姓家族所有，後來被東勢區農會收購，東勢區農會總幹事田士欣表示，戲院占地270坪，今年8月將交給農會，預計拆除興建停車場，解決東勢區主要街道停車位不足問題。

地方人士說，東勢區鼎盛時期曾擁有4家戲院，包括金城、衍延、東勢及東宮。東宮戲院創立於1960年，一位東勢區民說；1997年上映的電影「鐵達尼號」，他就是在東宮戲院看的，至今印象深刻；附近居民表示，東宮戲院已停業約20年，印象是921地震後就未再營業，目前出租經營小吃店，土地日前已賣給東勢區農會。

東勢區農會總幹事田士欣表示，東宮戲院占地270坪，由農會收購，農會初步沒有什麼規劃，8月土地交割後，戲院應該會先拆除，興建停車場，可容納近50輛轎車停放，改善東勢區市中心豐勢路停車位不足的問題。

台中市文化資產處長李智富表示，市府依文化資產保存法進行文資普查時，東宮戲院未被納入列管，代表東宮戲院建築特色等並未符合歷史建築等基準，不具文資保存價值。