大安濱海樂園3月玩水囉！ 中市聘退役海龍蛙兵護水域

台中市觀光旅遊局今天宣布，大安濱海樂園今年從3月起到12月開放民眾從事水上活動，並派駐合格水域救生員巡護岸邊水域，呼籲民眾務必遵守活動公告，配合現場救生員指示。

觀旅局表示，大安濱海樂園屬開放性海域，3月至12月從上午7點至下午6點止，開放民眾沙灘戲水、衝浪、風箏衝浪等活動。

觀旅局另聘國軍海龍蛙兵退役的合格水域救生員們在岸邊水域戒護，守護遊客安全，以大安濱海樂園為據點，配置沙灘車、水上摩托車、橡皮艇、救生板、救生衣、拋繩袋、急救箱等精良裝備，即時救援。

觀旅局說明，民眾要注意水域遊憩活動公告，如違反規定，將依發展觀光條例第60條規定處以1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。觀光局跨局處與單位，聯合稽查大安濱海樂園周遭水域。