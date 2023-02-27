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大安濱海樂園3月玩水囉！ 中市聘退役海龍蛙兵護水域

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
大安濱海樂園3月起開放，可從事多樣化的水域活動，市府另聘退伍海龍蛙兵巡護海域，守護遊客安全。圖／觀旅局提供
大安濱海樂園3月起開放，可從事多樣化的水域活動，市府另聘退伍海龍蛙兵巡護海域，守護遊客安全。圖／觀旅局提供

台中市觀光旅遊局今天宣布，大安濱海樂園今年從3月起到12月開放民眾從事水上活動，並派駐合格水域救生員巡護岸邊水域，呼籲民眾務必遵守活動公告，配合現場救生員指示。

觀旅局表示，大安濱海樂園屬開放性海域，3月至12月從上午7點至下午6點止，開放民眾沙灘戲水、衝浪、風箏衝浪等活動。

觀旅局另聘國軍海龍蛙兵退役的合格水域救生員們在岸邊水域戒護，守護遊客安全，以大安濱海樂園為據點，配置沙灘車、水上摩托車、橡皮艇、救生板、救生衣、拋繩袋、急救箱等精良裝備，即時救援。

觀旅局說明，民眾要注意水域遊憩活動公告，如違反規定，將依發展觀光條例第60條規定處以1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。觀光局跨局處與單位，聯合稽查大安濱海樂園周遭水域。

觀旅局長陳美秀說，大安濱海樂園周邊鄰近景點有大安龜殼生態公園、水蓑衣生態教育園區、休閒農漁園區等，往南也串連高美濕地、三井Outlet、梧棲觀光漁港，台中海線風情之旅多樣豐富。

大安濱海樂園3月起開放，可從事多樣化的水域活動。圖／觀旅局提供
大安濱海樂園3月起開放，可從事多樣化的水域活動。圖／觀旅局提供

沙灘 高美濕地 梧棲

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