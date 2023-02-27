往返台中山城、屯區免塞撇步 走國4豐潭+App看即時路況

國道4號豐潭段今年1月16日通車，台中市政府交通局表示，春節期間國道1號大雅至豐原段車流約20%轉移至國道4號，豐原、大雅交流道上下匝道車流明顯減少，建議民眾往返山城、屯區改走國道4號，出門前透過「台中交通網APP」了解路況。

國道4號豐潭段通車，串聯國道1號、國道3號及台74線快速道路，台中市山、海、屯來往更便利。

交通局長葉昭甫說，長期以來，往返市區的車輛大多依賴國道1號，造成國道1號大雅豐原路段常態性塞車，國道4號豐潭段通車後，國道1號部分車流分流走國道4號，緩解國道1號壅塞狀況及改善豐原、大雅交流道周邊交通。

交通局統計，走國道4號的車程會比走國道1號還少5至10分鐘，顯見國道4號豐潭段通車後，確有分流效果。

另配合國道1號銜接台74線工程，高速公路局今年1月31日起至明年1月31日止（全天24時）封閉台74線高架橋西行16K+550~14K+230外側車道及外路肩、北屯二西向出口匝道及崇德西向入口匝道。

建議往國道1號的市民朋友改走國道4號，出門前透過「台中交通網APP」查看高快速道路與市區的即時路況影像，APP下載連結: https://reurl.cc/43QEMV