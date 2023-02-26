好壯觀！68棚布袋戲大拚場 為芬園福德宮土地公祝壽

彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮信眾為了酬謝土地公，共捐獻68棚布袋戲，今天下午一字排開公演，「大車拚」，綿延達600公尺，十分盛大而熱鬧，福德宮主委郭哲榮說，希望年年舉辦布袋戲大搬演，成為福德宮的特色。

福德宮去年慶祝建廟25年，首度由信眾共捐獻66棚布袋戲及1棚歌仔戲酬謝土地公，今年則再延續舉辦，並增加到68棚布袋戲， 一字排開設在縣芬路「大公演」，令人目不暇給，吸引很多信眾甚至遊客前往欣賞。

郭哲榮說說，為了替土地公祝壽，籌辦布袋戲公演活動，原本應在國曆三月二日「頭牙土地公生」舉辦，但為了配合假日有更多信眾參與，才擇定今天周日下午3時到晚間9時舉行，

郭哲榮說，布袋戲公演都是由信眾捐獻，每棚6千元，有的信眾就認領好幾棚，最多的是6棚，由於他的舅舅就在演布袋戲，即透過管道，在全台各地請布袋戲班前來搬演，晚間還有平安餐可吃。

芬園鄉同安村長林子瓏說，一次有68棚布袋戲公演，這種場面在全台難得一見，顯見福德宮土地公神威顯赫，信眾虔誠感人，也希望土地公能庇佑大家平安發大財。

這些來自全台的66棚布袋戲，各具特色，除了酬神也互相觀摩，綿延約600公尺，十分壯觀，吸引很多民眾前往觀賞。