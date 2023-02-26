台中228追思禮拜陳水扁出席 盧秀燕：不要複製悲劇

台中公義行動教會228追思紀念禮拜今天舉行，前總統陳水扁北上台中與會出席；台中市長盧秀燕表示，透過紀念活動，讓受難者安息，家屬可走出悲痛，當權者也能警示自己，不要複製悲劇。

台中公義行動教會今天在台中公園更樓前舉辦228追思禮拜，盧秀燕連續5年參加，今天參與未列公開行程，與會出席者還有陳水扁、立法院副院長蔡其昌等人。

盧秀燕表示，年年透過紀念活動，讓受害者可以安息，家屬可從悲痛中走出來，當權者也能警示自己，不要複製悲劇，大家愛這個土地、台灣人民。

陳水扁致詞指出，受害者家屬代表高雄二二八關懷協會理事長王文宏提出訴求，在他總統任內已做了許多，但做得永遠不夠；過去受到政府不公平對待的不法案件，明明不是叛亂，現在還給清白、恢復名譽，透過促轉會宣布過去判決是無效、這些不應留下紀錄。

他現場向盧秀燕呼籲，全國還沒單位做，中央政府還沒做，台中市政府或許可作為全國第一，不用等家屬主動申請，地方政府可以讓戶政單位做、短期內全部取消；對此，盧秀燕表示，會先了解內政部法令。

活動中，盧秀燕協助主持人介紹來賓，以及與前台中市長張溫鷹一同撿拾掉落地面的名片，陳水扁稱讚盧秀燕2個動作不簡單，難怪可以連任，並祝福她更上一層樓。

蔡其昌致詞表示，228的受害者、受害家屬在心情上若無法得到撫平，社會也沒有和解的機會，因有前輩打拚，台灣才有如今的民主、自由；面對外來威脅，內部許多不同聲音、力量，該如何守護是共同的課題。

無黨籍立委黃國書提到，他也曾經犯過錯，反省需要勇氣，希望台灣未來可以成為期望中最好的國家，面對歷史、走向未來。

這場追思紀念禮拜，多名228事件受難者家屬及代表到場，與會者包含民進黨立委莊競程、國民黨籍立委江啟臣及台中市議員江肇國、黃守達、陳雅惠、謝家宜、陳俞融、吳佩芸等多名市議員。