彰化北斗生育津貼欲提高到3萬元 鎮代會否決

彰化縣北斗鎮公所要將生育津貼從1萬提高到3萬元，新生兒並在2歲前加發每月1千元的育兒補助，但上周遭鎮代會否決，北斗鎮長李玄在說，少子化已是國安問題，為鼓勵生育，政府應有更多補助，減輕家長負擔；不過鎮代會代表們則認為，生育津貼加碼對提升生育率效果有限，應把經費用於對地方發展更有幫助的建設上。

李玄在說，各國都在祭出相關補助政策以提高生育率，目前北斗鎮民生育第1胎的生育禮金是1萬元，第2、3胎2萬，第4胎以上3萬，雙胞胎6萬，今年提案要將每胎生育禮金直接提高到3萬元，3胞胎10萬元，以北斗目前一年新生兒約300多名計算，一年約要發出1千多萬元生育禮金，所以得再追加預算560萬元。

公所也提案，每月要給新生兒1千元生活補助，直到二歲，所以一名新生兒到2歲共可領5萬4000元生育禮金和生活津貼，一年預算約900多萬元，但均被鎮代會否決刪除。

還有原本北斗鎮65歲以上長輩敬老禮金是1千元，百歲人瑞為1萬元，公所也提案要把80歲以上長輩提高到2千元，90歲以上長輩提高到3千元，一年要再增加138萬元的敬老禮金，也被鎮代會擱置。

北斗鎮代會主席陳世凱、與副主席劉國卿均說，鎮代會在開臨時會前就已先開會前會討論過公所提案，一致否決再提高生育禮金，認為公所應衡量財政狀況，因為今年有中央補發下來的統籌分配款2千多萬元，今年有錢發生育津貼，不代表年年都發得出津貼，應把經費優先用於道路與排水溝等公共設施維護，增加地方軟硬體建設，才能真正帶動地方發展。

鎮代張美芳則在李玄在臉書上留言指出，他們不是反對發生育禮金，只是北斗的生育禮金已比其他鄉鎮都要高了，為何還要再加碼? 更何況北斗的生育禮金十年來從2千增加到1 萬元，但人口數依然增加有限，甚至有些人只是把戶頭留在北斗為了領津貼，根本早就搬到外地生活，也沒在北斗消費，甚至領完津貼戶籍就遷走。