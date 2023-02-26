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連假不用跑遠 台中新社櫻花季10萬株櫻滿開、有吃有玩

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市新社區處處櫻花，約10萬株，陸續滿開。圖／經發局提供
台中市新社區處處櫻花，約10萬株，陸續滿開。圖／經發局提供

228連假，台中新社區櫻花季登場，每年2、3月約10萬株櫻花相繼綻放。台中市政府經濟發展局表示，賞櫻商圈有多處店家，大量種植各類櫻花，展現春之櫻花饗宴。

經發局說明，「沐心泉休閒農場」規劃賞櫻步道，目前園區內最多品種是桃紅八重櫻、粉紅香水櫻及粉紅富士櫻，美不勝收；另「櫻花鳥森林」園區栽植大量各類櫻花，店家提供內租借日式浴衣，讓民眾在櫻花下拍照，園區也提供小火車、溜滑梯等設施。

經發局表示，商圈公共區域種植櫻花，如新社區公所周邊的「櫻木花道」、興中街便利超商（7-11）對面、中和街大南坡及興社街皆有櫻花綻放蹤跡，但中93及95縣道請勿隨意停車駐足賞櫻，因路窄避免危險。

經發局說明，新社商圈辦公室前的中興嶺停車場櫻花已綻放，連假期間在中興嶺停車場辦理親子食農教育活動「當草莓碰上紅龜粿」，採集新社優雪種草莓結合紅龜粿台灣傳統文化，一同DIY製作季節限定口味的紅龜粿。

新社店家自種滿滿的櫻花，還有小朋友喜歡的櫻花小火車，花季受歡迎。圖／經發局提供
新社店家自種滿滿的櫻花，還有小朋友喜歡的櫻花小火車，花季受歡迎。圖／經發局提供
新社當地把傳統的紅龜粿與草莓結合，碰撞出好吃好看的甜點。圖／經發局提供
新社當地把傳統的紅龜粿與草莓結合，碰撞出好吃好看的甜點。圖／經發局提供

櫻花季

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