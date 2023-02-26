潭子「草莓世界」平地也可採草莓 產期持續至4月初

現在是草莓採摘季節，228連假，許多遊客全家到台中市潭子區「草莓世界」採草莓，在平地就可採草莓，業者許明興表示，今年「香水」品種的草莓因病蟲害而減產，量少價格較去年略高些，目前每台斤售價約350元，2月中旬後是草莓盛產季節，產期可持續至4月初。

許明興經營「草莓世界」，也在苗栗從事草莓育種工作，他說「香水」品種的草莓產量較大，受到農友喜愛，但今年受氣候及病蟲害影響，「香水」草莓產量大幅減少，農友只求保本。

許明興在3公頃的農地共種植15萬株草莓，其中3萬株為「香水」，7成覆沒，今年農曆春節較早，一般草莓在2月中旬過後才是主要產季，致農曆春節幾乎沒有草莓可賣。

228連假許多遊客帶小朋友到園區採草莓，多數都是台中市民，民眾說在台中市潭子區就近可採，平地採草莓很方便；草莓酸甜味道，許多大人和小孩都喜歡。