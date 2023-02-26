中市舊官邸電台街文史氛圍濃 廣場堆置雜物煞風景

台中市北區雙十路與電台街周邊有多處歷史建物，串聯毗鄰一中商圈，帶動這一帶成熱門文化空間。民進黨議員陳俞融今指出，15年前市府編1800萬改善水源廣場等處，現卻變成三不管地帶，堆積廢棄物，她指責市府疏於管理，破壞都市景觀。市府回應，台體大代管，但堆置體育用具，已通知盡速清理。

陳俞融說，水源廣場所在的電台街與雙十街區人文薈萃，附近有台中放送局、宮原武雄宅邸(原市長公館)、水源地上水塔、台灣體育大學、台中一中等歷史建物及學校，市府15年前編預算1880萬元推動「雙十路人行道串聯暨景觀改善計畫」，納入水源廣場等空間。

陳俞融指出，但水源廣場現況有如廢棄場一般，不符文史氛圍，嚴重破壞台中市市容，陳俞融說，水源廣場到底屬運動局、北區公所、建設局、還是文化局管理？相關單位都不確定，她質疑市府單位間互踢皮球？難怪好好的廣場變成「三不管地帶」垃圾堆。 要求市府應立即釐清權責，盡速清除現場堆置雜物，還給市民一個乾淨優良的活動空間。

市府民政局表示，北區公所代管水源館範圍包含館內設備維修、清潔打掃，目前使用團體有國劇發展協會、失智者關懷協會及瑜珈隊等3單位，戶外廣場白天開放上課民眾停車使用，均有定期維護。運動局則指出，堆放雜物處由國立台灣體育運動大學權管，地墊、足球球門等物品也是台體大暫放，已通知校方盡速清運雜物。