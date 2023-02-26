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影／228連假 麗寶渡假區預估20萬人潮比去年同期成長5到6成

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
228連假4天，麗寶樂園渡假區預估有20萬人潮，比去年同期成長5到6成。圖／麗寶樂園渡假區提供
228連假4天，麗寶樂園渡假區預估有20萬人潮，比去年同期成長5到6成。圖／麗寶樂園渡假區提供

今天是228連假的第二天，麗寶樂園早上已出現人潮，有父母帶小孩到樂園過生日，業者預估，4天連假，麗寶樂園渡假區將有20萬人潮，比去年同期成長5到6成。

今天早上中部地區氣溫偏低但沒有下雨，許多民眾早上從外地到麗寶排隊購票入園，麗寶樂園推出12歲以下只要99元優惠，加上附近景點泰安櫻花盛開，吸引很多遊客連假到台中后里出遊，賞櫻花、玩樂園、逛OUTLET。

麗寶樂園即日起也推出全新劇場表演「雷雷奇幻歷險記」，包含高空特技、舞蹈、雜耍等表演內容，旅遊潮開始復甦的第一個228連假，麗寶樂園渡假區預估有20萬的人潮，比去年同期成長5到6成。

麗寶樂園連假期間推出12歲以下99元優惠，吸引很多親子家庭入園，來自台北的遊客表示，今天揪團帶3個家庭到麗寶樂園，要挑戰搶救地心與密室逃脫，他說今天早上7點多從台北出發，只有在新竹段塞車，其餘路段車況順暢；南投張小姐說，這次剛好可以用12歲以下99元優惠，幫小朋友過生日，特別與朋友共兩個家庭一起出遊。

麗寶樂園探索世界228連假起，推出全新劇場「雷雷的奇幻歷險記」，包含高空特技、舞蹈、雜耍等內容。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶樂園探索世界228連假起，推出全新劇場「雷雷的奇幻歷險記」，包含高空特技、舞蹈、雜耍等內容。圖／麗寶樂園渡假區提供
228連假4天，麗寶樂園渡假區預估有20萬人潮，比去年同期成長5到6成。圖／麗寶樂園渡假區提供
228連假4天，麗寶樂園渡假區預估有20萬人潮，比去年同期成長5到6成。圖／麗寶樂園渡假區提供

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