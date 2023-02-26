影／228連假 麗寶渡假區預估20萬人潮比去年同期成長5到6成

今天是228連假的第二天，麗寶樂園早上已出現人潮，有父母帶小孩到樂園過生日，業者預估，4天連假，麗寶樂園渡假區將有20萬人潮，比去年同期成長5到6成。

今天早上中部地區氣溫偏低但沒有下雨，許多民眾早上從外地到麗寶排隊購票入園，麗寶樂園推出12歲以下只要99元優惠，加上附近景點泰安櫻花盛開，吸引很多遊客連假到台中后里出遊，賞櫻花、玩樂園、逛OUTLET。

麗寶樂園即日起也推出全新劇場表演「雷雷奇幻歷險記」，包含高空特技、舞蹈、雜耍等表演內容，旅遊潮開始復甦的第一個228連假，麗寶樂園渡假區預估有20萬的人潮，比去年同期成長5到6成。