國民黨質疑蔡培慧挺萊豬、擋疫苗 蔡陣營：萊劑國際有標準

國民黨發言人林家興今天說，前南投縣長林明溱為南投農產外銷出訪，民進黨卻抹黑林明溱的努力，難道蔡培慧不願幫南投人爭取商機？能把南投農產品賣到大陸去嗎？是否有能力促進南投觀光？質疑蔡培慧曾挺萊豬、擋疫苗，現在還要擋南投農產外銷。

林家興說，林明溱在南投縣長8年任內因公出訪行程僅14次，其中包含中國大陸出訪行程僅10次、香港1次，都是為觀光推廣交流及農特產品展銷，讓南投茶葉、咖啡等農產品成功銷往大陸，為南投茶葉及農特產品創造外銷「破億」的好成績，也與大陸省市簽訂農產品出口合作，累計產銷出口2億3500萬元。

反觀民進黨候選人蔡培慧即使選輸，依照民進黨「酬庸」慣例，照樣可以當大官，如中辦執行長甚至接替陳吉仲擔任農委會主委，蔡培慧無心推動南投發展，只會抹紅、抹黑，連南投鄉親的農產外銷成就都能拿來消費、攻擊。

副發言人呂謦煒也質疑，蔡培慧批評別人出訪爭取農產外銷，自己還會出去為南投爭取商機嗎？蔡培慧稱「挺賴清德就是挺蔡培慧」，賴清德「務實台獨」讓兩岸關係盪到谷底，蔡培慧是否能讓南投農產品賣到大陸去？

林家興認為，蔡培慧當選，恐讓南投「貨出不去，人進不來」，提醒蔡培慧不要在挺萊豬、擋疫苗後，還要來擋南投農產外銷，影響農民生計。

蔡培慧競選總部表示，過去萊劑並沒有國際標準，現已有國際標準，日常食用量並不會對人體造成傷害。農委會保護豬農、保護國民也都獲得民眾的認同，大家現在也都知道要指名「台灣國產豬標章」，以自身消費行為支持台灣國產豬，也鼓勵其他業主自主標示，蔡培慧是在為南投做事、爭一口氣，國民黨不要張冠李戴、混淆視聽。