WBC台中舉辦將吸10萬球迷 江啟臣：經濟效益可觀

全球矚目的WBC世界棒球經典賽，3月8日將在台中洲際棒球場登場，立法委員江啟臣昨邀集相關觀光產業與局處單位座談，江推估，賽事開打預期吸引10萬球迷進場，在後疫情時代、口罩逐步解封，周邊經濟效益非常可觀，相關單位應即早規劃，讓造訪台中遊客能盡興而歸、帶回伴手禮。

為了協助台中產業故事館與在地觀光產業超前部署迎接疫後新經濟，江啟臣昨邀請交通部觀光局、經濟部工業局、台中市觀旅局、經發局、市議員陳本添、邱愛珊、吳振嘉與張瀞分議員服務處代表與台中市產業故事館協會等單位舉辦座談會。

江啟臣表示，過去台中沒有會展中心，產業界必須北上參展，目前台中會展中心已興建中，落成啟用後必能對會展、觀光產業帶來正向助益。

不僅如此，盧秀燕市長極力爭取的「捷運藍線」近期也已通過交通部審查，加上「東豐快速道路」復工，他努力爭取的「國道四號豐原潭子段」也已經完工通車，相信透過完善交通環境，為大台中帶來更多觀光客。

與會產業代表指出，面對疫後經濟發展政府應該協助業者超前部署，目前只看到大批國人往國外旅遊，卻不見外國觀光客來台大增。尤其清泉崗機場號稱是國際機場，但目前不僅入境客少，轉銜路網也不夠便利，業者普遍期待能開放更多航線航班從清泉崗機場進出，做到「中進中出」。

交通部參山國家風景區管理處曹忠猷處長表示，清水崗是軍事基地，是備用的飛機場，除非移址，否則軍民兩用的狀況無法解決。

觀旅局長陳美秀指出，目前朝向包機、定期航線方向努力，已談了東亞幾個鄰近國家的旅遊行程，盼朝旅客「中進中出」的目標前進。