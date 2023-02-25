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霧峰菇農「重油鍋爐改燃氣」竟見歧異 民代合作助進級

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中霧峰菇農對改燃燒天然氣竟見歧異，市議員張芬郁、立委林靜儀昨邀集相關單位協調。圖／林靜儀服務處提供提供
台中霧峰菇農對改燃燒天然氣竟見歧異，市議員張芬郁、立委林靜儀昨邀集相關單位協調。圖／林靜儀服務處提供提供

台中霧峰菇蕈種植面積達14公頃，年產值逾130億元，是菇蕈的故鄉，菇農長期因燃燒重油為太空包殺菌引發汙染遭取締困擾，地方提出改燃燒天然氣的殺菌法，但菇農對於「由油改氣」竟見歧異，市議員張芬郁、立委林靜儀昨邀集相關單位協調，盼協助產業進級並改善鍋爐空汙問題。

張芬郁說，霧峰因當地沒有天然瓦斯，菇農只能燒重油為太空包殺菌，去年11月她曾帶著霧峰四德路以南7里200多人的署書，拜訪欣林瓦斯公司協調舖設管線，但菇農對於鍋爐「由油改氣」，因費用等因素竟見歧異，她和林靜儀地方中央合作，協助霧峰菇農產保持「菇類王國」美譽。

林靜儀表示，霧峰的菇類是重要農產品，應協助產業進級轉型、改善鍋爐空汙，她特別拜託農會幫忙了解菇農需求，她和張芬郁尋求行政部門資源與政策的協助。

台中市經發局說，昨天包括經濟部能源局、農委會農糧署、欣林瓦斯公司、霧峰區農會到場協調相關事宜；後續霧峰區農會將調查、確認當地菇農改換天然氣的需求後，市府會督促欣林公司評估相關布設經費，共同向中央爭取經費補助配合改善，為菇農延續產業創新，並兼顧降低空汙目標。

農業局指出，此案以天然氣取代重油，有助改善空氣品質；昨天農委會農糧署提及，如後續天然氣管線鋪設完成後，菇農製包業者改採使用天然氣時，農糧署將以改善菇類產業設備專案輔導，協助相關鍋爐燃燒轉換設備需求，農業局也將配合中央政策輔導菇農申請。

農會 林靜儀 農委會 農糧署 空氣品質

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