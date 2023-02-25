最高海拔品茗茶會 福壽山千櫻園粉紅來襲
全台最高，海拔直逼2500公尺，2023「櫻為幸福 封茶藏富」品茗茶會，今天在福壽山農場千櫻園登場，上百位民眾在粉紅櫻花樹下品茗、賞櫻，啜飲梨山高山茶清香，現場古箏、二胡演奏，相當詩情畫意。
台中市和平區公所主辦最高海拔品茗茶會，區長吳萬福表示，此次活動將櫻花之美、茶席之美和音律之美融為一體，令人感到置身世外仙境、幸福滿載的新潮體驗，最重要的是這次活動茶席均使用梨山在地茶農，且擁有產地認證標章的好茶葉，視覺、味覺與嗅覺都是一大饗宴。
和平區公所呼籲，民眾購買擁有和平區公所獲經濟部智慧財產局准許註冊「梨山茶產地認證標章」，茶農需向區公所登記取得「梨山茶產地認證標章」才是真正的梨山茶，以避免魚目混珠，保障消費者權益。
去年冬茶獲梨山產地認證標章共有12家，包含：茗博茶業、石家莊茶園、梨山朝成茶業、遊香茶園、福壽順韻茶葉、德玉茶園、四季興茶園（共有3品牌）、古邁茶園、五福茶園、岱佳陸茶業、老二茶舖。
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