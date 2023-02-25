書店鹿水草堂重新開張 陳仕賢為理想再拚一次
彰化鹿港文史工作者陳仕賢開設的書店「鹿水草堂」7年前結束營業，但始終沒忘記開店夢想，新的「鹿水草堂」今天起試營運，陳仕賢說，他開的是夢想，因為夢仍未醒。
在彰化鹿港鎮從事文史工作的陳仕賢曾在建築公司上班，後來公司結束營業，陳仕賢轉而投入鹿港文史研究，成為文史工作者，曾自費出版多本有關於鹿港文史研究的書籍，也曾獲得2010年行政院文建會文馨獎、2014年國史館第5屆傑出台灣文獻獎等獎項。
陳仕賢曾在鹿港鎮開設書店「鹿水草堂」，販賣自己出版的書籍，7年前因租約到期，書店結束營業，不過陳仕賢仍未放棄開書店夢想，在友人幫助下，在鹿港鎮瑤林街重新出發，今天起試營運。
陳仕賢接受中央社記者電訪時說，之前開書店是為了工作，現在開書店是為了理想；他解釋，先前因為從事文史工作而開店，剛開張時，所有人都不看好，但大家都沒想到一開就是10多年，後來因租約到期，書店結束營業，但他開書店的夢想一直都在。
陳仕賢指出，現在看書的人更少，但為了圓夢還是要開書店，現在的空間比較大，除販賣和鹿港文史相關書籍外，還有賣咖啡，也可以辦講座課程，歡迎民眾來鹿水草堂坐坐，聽他說鹿港的故事。
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