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非枯水期西屯卻近6甲地「無水插秧」 農水署給答案了

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中西屯龍潭里至少近30名農民、粗估約6甲地，灌溉溝渠乾涸「無水插秧」，市議員楊大鋐要求農水署盡速改善。圖／楊大鋐辦公室提供
台中西屯龍潭里至少近30名農民、粗估約6甲地，灌溉溝渠乾涸「無水插秧」，市議員楊大鋐要求農水署盡速改善。圖／楊大鋐辦公室提供

時值插秧耕作期，台中西屯龍潭里至少近30名農民、粗估約6甲地「無水插秧」；市議員楊大鋐指出，疑因其周邊建案動工，抽取地下水、興建擋水牆等，致當地水源改變，要求農水署盡速改善。農水署台中處表示，現為用水尖峰期，將加強巡視灌溉溝渠，適時調配圳路用水。

楊大鋐說，每年插秧耕作時節，龍潭里農田常有缺水狀況，皆須協調地方灌溉用水問題。先前為抗旱，加上周邊建案私建擋水牆，導致灌溉無水，但今年中部未缺水，里內卻發生部分溝渠缺水，無法耕作。

楊大鋐邀集農田水利署勘查，才發現水流變小，且有土石堵塞溝渠未清理所致，而水源變小的情形，疑為台灣大道、環中路周邊建案陸續動工、抽取地下水，導致當地水源改變。

楊大鋐提到，雖當地溝渠建設已久，產權畫分難釐清，但農水署平時應善盡管理責任，定期巡檢、清理灌溉溝渠，平均分配水權，並協助當地農民，尋找其他替代水源注入灌溉溝。

農田水利署台中處表示，此區灌溉水源引自港尾溪大墩圳進水口，目前入水口輸送灌溉水源順暢，但時值春耕整田插秧，為用水尖峰期，農民競相取水入田，導致上游農田用水無虞，下游缺水窘境。

該處溝渠缺水問題已多年，農水署台中處說，將請同仁加強巡視灌溉渠道，發現淤積、阻塞情形立即疏通，並適時調配圳路用水、輪流灌機制，讓水源得以合理調配；另也請水利小組長、班長向農民宣導，錯開用水尖峰期、各田坵用水量足夠後停止取水，讓下游農田有水可取等措施。

台中西屯龍潭里至少近30名農民、粗估約6甲地，灌溉溝渠乾涸「無水插秧」，市議員楊大鋐要求農水署盡速改善。圖／楊大鋐辦公室提供
台中西屯龍潭里至少近30名農民、粗估約6甲地，灌溉溝渠乾涸「無水插秧」，市議員楊大鋐要求農水署盡速改善。圖／楊大鋐辦公室提供

農民 地下水 水利署 抗旱

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