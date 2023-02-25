中部首場就博在彰化登場 現場徵才最高薪10萬元

過完年，很多人想轉換工作跑道，或者尋覓好工作，彰化縣政府今天在彰化市南郭國小，舉辦中部第一場就業博覽會，有61家廠商提供1600個以上工作機會，起薪至少2萬7千元，最高則是10萬元。今天前往求職的民眾十分踴躍，媒合率達到71%。

今年春節期前後，由於俄烏戰爭、原料飛漲等因素，企業界陷入寒冬，許多接不到訂單，甚至傳來裁員的消息，更何況是沒有工作經驗的年輕人，因此今天在南郭國小舉辦的這場就業博覽會，就吸引大批民眾前往找工作。

彰化縣長王惠美今天出席這場就業博覽會時表示，聽到很多青年朋友找不到合適的工作、企業主找不到合適的人才，縣府積極進行媒合，每年至少有6場次大型徵才博覽會，還有200多場的中小型媒合徵才，讓勞工朋友有工作，企業可以再創造更多紅利。

王惠美指出，今年徵才活動除了針對年輕族群以外，也開闢橘世代專區，針對55歲以上族群，盼能以其專業職再奉獻傳承，連65歲以上銀髮族群也開放勞力就業。

勞動部勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞說，這是中部第一場就業博覽會，針對勞工朋友年後轉職需求，不論中央或地方政府都積極舉辦各種大小型徵才活動，彰化縣政府更迅速在年後就舉辦這場大型就業博覽會，無徵才廠商數量、職缺數量、職缺起薪、最高薪資、各專區設計等，都別出一格，相信對於參與面試的勞工朋友相當有助益。

今年參加徵才的廠商主要是在地企業，起薪至少2萬7千元，最高則是10萬元。提供10萬元薪資的是位在彰化縣福興鄉的瑞明陳公司，在1994年創立，主要產品有變頻器、工業馬達、伺服馬達、伺服驅動器、減速機、人機、可程式控制器等，此次徵求的是電機業務工程師、產品項目經理等給薪，月薪最高達10萬元，其餘職項則是3萬到6萬元。