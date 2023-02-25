中市自由路上藝術節登場 多元視角辨識威權統治

「2023自由路上藝術節」今天起登場，主辦單位好民文化行動協會表示，以觀點多元的主題講座、電影放映、音樂表演、人權市集等，探討白色恐怖歷史、支持台灣民主價值。

由好民文化行動協會、台中市新文化協會、台灣中社、台中市陽光城市發展協會、林李娥教育基金會、228事件紀念基金會共同主辦的「2023自由路上藝術節」，今天在台中市全安堂台灣太陽餅博物館舉行開幕式，活動從今天起持續到4月8日。

主辦單位指出，活動將以觀點多元的主題講座、電影放映、音樂表演、人權市集等，探討白色恐怖歷史、支持台灣民主價值。自由路上藝術節自2019年創辦至今已屆5年，今年透過「多角視界」為題，規劃各種不同角度觀看國民黨威權統治的人權迫害。

活動策展人好民文化行動協會理事長林芳如在會中表示，自由路上藝術節舉辦5年來，累積1萬5000名支持轉型正義的民眾參加，也招募超過100名志工。

林芳如指出，年輕人是行動派，希望辨識過去歷史的暴政，避免任何悲劇在這片大家熱愛的土地重演。民主鬥士鄭南榕用行動提醒大家勿忘228，因為228是台灣的傷口，必須打開傷口，讓膿流出來才會癒合。

主辦單位之一的台中市新文化協會理事長陳彥斌認為，歷史總要有人記得，希望喚起更多人記得228，還有鄭南榕為爭取言論自由而自焚，也邀請大家於3月4日參加新文化協會主辦的「紀念二七部隊吃飯糰」活動，認識228事件中最勇敢的人們。

每年自由路上藝術節都以紀念鄭南榕的自由路上音樂節做為閉幕活動，主辦單位指出，今年音樂節將於4月8日在台中文創園區舉辦，邀請獨立樂團演出以台灣為主題的創作，歡迎大家一起共同思考走過威權的民主社會如何繼續守護得來不易的自由。